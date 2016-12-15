"Батькивщина" исключила Савченко из фракции
"Батькивщина" приняла решение об исключении нардепа Надежды Савченко из состава фракции.
Соответствующее заявление распространила пресс-служба политсилы в четверг вечером.
В заяве сказано, что принципы и политические убеждения Надежды Савченко и "Батькивщины" пока не совпадают.
"В частности, "Батькивщина" выступает категорически против любых переговоров с террористами, против амнистии убийц украинцев, против легализации бандгруппировок на Донбассе. Надежда считает, "что государственная позиция Украины не является четко определенной и доказанной по применению именно такой терминологии", - сказано в заявлении.
"Фракция "Батькивщина" обсудила с Надеждой Савченко все эти обстоятельства и приняла решение о ее исключении из состава фракции", - сообщили в политсиле.
В то же время в партии отметили, что если бы было возможно вернуть время назад, Надежду Савченко все равно бы включили в свой избирательный список ради освобождения из российского плена.
13 декабря Савченко вышла из состава партии "Батькивщина", но оставалась в одноименной парламентской фракции.
Как известно 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницкий.
За спинами официальных переговорщиков трехсторонней контактной группы бывший политзаключенный России Савченко и пророссийские боевики говорили о пленных.
Позже стало известно, что народные депутаты будут инициировать исключение нардепа Надежды Савченко из состава комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны.
Украинская правда
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sebi11:
САНДРО:
Вы - анонимы, которые игнорирует элементарное правило порядочности, согласно которому критиковать, так «лицом к лицу, как в битве следует бойцу»
Критиковать анонимно, скрывая своё лицо, а тем более, оскорблять – свидетельствовать о своей непорядочности.
Фракция "Батькивщина" не считает нужным объяснить народу совпадение своей позиции в отношении Н. Савченко с позицией Порошенко, АП, фракции БПП ???
здравым смыслом?
Вы нелогичны, профессор.
При всём моём неуважение к обоим этим фракциям, их позиция в этом вопросе
отвечает интересам Украины.
И вообще титулы можно и не печатать,мы профессора и так хорошо помним и уважаем.
И как ни странно и Надежду- теперь большому кораблю- большое самостоятельное плавание.
Не за своё дело она принялась.
А до Титаника ей еще пахать и пахать.
Фракция "Батькивщина" не считает нужным объяснить народу совпадение своей позиции в отношении Н. Савченко с позицией Порошенко, АП, фракции БПП ???
здравым смыслом?
Вы нелогичны, профессор.
При всём моём неуважение к обоим этим фракциям, их позиция в этом вопросе
отвечает интересам Украины.