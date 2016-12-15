"Батькивщина" исключила Савченко из фракции

"Батькивщина" приняла решение об исключении нардепа Надежды Савченко из состава фракции.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба политсилы в четверг вечером.

В заяве сказано, что принципы и политические убеждения Надежды Савченко и "Батькивщины" пока не совпадают.

"В частности, "Батькивщина" выступает категорически против любых переговоров с террористами, против амнистии убийц украинцев, против легализации бандгруппировок на Донбассе. Надежда считает, "что государственная позиция Украины не является четко определенной и доказанной по применению именно такой терминологии", - сказано в заявлении.

"Фракция "Батькивщина" обсудила с Надеждой Савченко все эти обстоятельства и приняла решение о ее исключении из состава фракции", - сообщили в политсиле.

В то же время в партии отметили, что если бы было возможно вернуть время назад, Надежду Савченко все равно бы включили в свой избирательный список ради освобождения из российского плена.

13 декабря Савченко вышла из состава партии "Батькивщина", но оставалась в одноименной парламентской фракции.

Как известно 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницкий.



За спинами официальных переговорщиков трехсторонней контактной группы бывший политзаключенный России Савченко и пророссийские боевики говорили о пленных.

Позже стало известно, что народные депутаты будут инициировать исключение нардепа Надежды Савченко из состава комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны.

Украинская правда