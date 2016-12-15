"Батькивщина" исключила Савченко из фракции

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Четверг, 15 декабря 2016, 20:52

"Батькивщина" приняла решение об исключении нардепа Надежды Савченко из состава фракции.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба политсилы в четверг вечером.

В заяве сказано, что принципы и политические убеждения Надежды Савченко и "Батькивщины" пока не совпадают.

"В частности, "Батькивщина" выступает категорически против любых переговоров с террористами, против амнистии убийц украинцев, против легализации бандгруппировок на Донбассе. Надежда считает, "что государственная позиция Украины не является четко определенной и доказанной по применению именно такой терминологии", - сказано в заявлении.

"Фракция "Батькивщина" обсудила с Надеждой Савченко все эти обстоятельства и приняла решение о ее исключении из состава фракции", - сообщили в политсиле.

В то же время в партии отметили, что если бы было возможно вернуть время назад, Надежду Савченко все равно бы включили в свой избирательный список ради освобождения из российского плена.

13 декабря Савченко вышла из состава партии "Батькивщина", но оставалась в одноименной парламентской фракции.

Как известно 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницкий.

За спинами официальных переговорщиков трехсторонней контактной группы бывший политзаключенный России Савченко и пророссийские боевики говорили о пленных.

Позже стало известно, что народные депутаты будут инициировать исключение нардепа Надежды Савченко из состава комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны.

Украинская правда

Темы: Савченко Батькивщина
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Комментарии — 9
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IP: 109.95.50.---Yuriy Vologjaninov16.12.2016 00:09
Logic2009:
sebi11:
САНДРО:

Вы - анонимы, которые игнорирует элементарное правило порядочности, согласно которому критиковать, так «лицом к лицу, как в битве следует бойцу»
Критиковать анонимно, скрывая своё лицо, а тем более, оскорблять – свидетельствовать о своей непорядочности.
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IP: 82.193.99.---САНДРО15.12.2016 22:21
Logic2009:
Yuriy Vologjaninov:
Фракция "Батькивщина" не считает нужным объяснить народу совпадение своей позиции в отношении Н. Савченко с позицией Порошенко, АП, фракции БПП ???
А может наоборот, позиция Порошенко совпадает с позицией "Батькивщины" и
здравым смыслом?
Вы нелогичны, профессор.
При всём моём неуважение к обоим этим фракциям, их позиция в этом вопросе
отвечает интересам Украины.
Занесло профессора- такое бывает, когда в центре внимания ЖЕНЩИНА.
И вообще титулы можно и не печатать,мы профессора и так хорошо помним и уважаем.
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IP: 82.193.99.---САНДРО15.12.2016 22:19
Logic2009:
САНДРО:
И как ни странно и Надежду- теперь большому кораблю- большое самостоятельное плавание.
При всём уважении к Н.В., как бы этот корабль не оказался "Титаником".
Не за своё дело она принялась.
Если я часто применяю в полемике ИРОНИЮ, то в данном случае я применил банальное ехидство,да простит меня Господи.
А до Титаника ей еще пахать и пахать.
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IP: 95.108.133.---sebi1115.12.2016 22:16
Господин Вологжанинов а почему бы Вам самому не заняться переговорами - глядишь и Путин орден даст..Если Вы и вправду физик то займитесь чем то полезным для обороны а не фекалометанием
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IP: 91.196.178.---Logic200915.12.2016 22:10
Yuriy Vologjaninov:
Фракция "Батькивщина" не считает нужным объяснить народу совпадение своей позиции в отношении Н. Савченко с позицией Порошенко, АП, фракции БПП ???
А может наоборот, позиция Порошенко совпадает с позицией "Батькивщины" и
здравым смыслом?
Вы нелогичны, профессор.
При всём моём неуважение к обоим этим фракциям, их позиция в этом вопросе
отвечает интересам Украины.
ОтветитьС цитатой
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