Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Савченко вышла из "Батькивщины" – депутат Крулько

Вторник, 13 декабря 2016, 10:09
Савченко вышла из Батькивщины – депутат Крулько

Народный депутат Надежда Савченко вышла из состава партии "Батькивщина", но еще остается в одноименной парламентской фракции.

Об этом сказал депутат Иван Крулько (фракция "Батькивщина") агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Она вышла из партии. Это произошло несколько недель тому назад, но мы не стали это предавать огласке", – заявил он.

На вопрос, остается ли Савченко членом фракции "Батькивщина" в парламенте, Крулько ответил: "Да, пока что остается".

При этом нардеп не знает, будет ли фракция рассматривать вопрос о поездке Савченко в Минск и проведение ею переговоров с лидерами т.н. "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

"Я не знаю, будет ли (заседание фракции – ред.) по этому вопросу. У нас традиционно в начале пленарной недели в понедельник проходит заседание фракции, которая рассматривает повестку дня на пленарную неделю и вопросы, которые выносятся на согласительный совет", – сказал он.

"Я не исключаю, что там может возникнуть обсуждение этого вопроса… все это станет известно во время заседания (фракции – ред.)", – добавил Крулько.

В свою очередь Вера Савченко сообщила в Facebook, что ее сестра Надежда написала заявление о выходе из партии "Батькивщина", когда ехала в Москву на суд в отношении украинцев Николая Карпюка и Станислава Клиха, то есть еще 26 октября.



По календарному плану, ближайшая пленарная неделя ВР пройдет с 20 по 23 декабря, а 19 декабря будет согласительный совет.

Как известно, 12 декабря лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Савченко заявила о создании своего политического проекта и не согласовывает с фракцией свои действия, тогда как их позиции расходятся.

"Я думаю, что на фракции мы обязательно будем иметь с ней разговор", – сказала Тимошенко.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

За спиной официальных переговорщиков трехсторонней контактной группы бывшая политзаключенная России Савченко и пророссийские боевики говорили о плененных.

Савченко подтвердила: "Я сидела за столом переговоров с людьми, с которыми мы стреляли друг в друга". Она убеждена в правильности своих действий. Такая встреча, по мнению нардепа, может усилить минский формат и сделать его "более действенным".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Савченко НадеждаБатькивщинаВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Все новости...
Савченко Надежда
Суд вернул дело против Савченко и Рубана
Надежде Савченко вручили подозрение из-за поддельного COVID-сертификата
Надежду Савченко поймали в аэропорту с поддельным ковид-сертификатом
Последние новости
22:54
Воздушные силы сообщили о БПЛА в нескольких областях
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
22:42
Залужный накануне заседания Совета Украина-НАТО побеседовал с председателем комитета
22:39
ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали
22:01
Из Донетчины за сутки эвакуировали 43 человека, в том числе четверо детей
22:00
Байден позвал лидеров Конгресса обсудить разблокирование помощи Украине
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
Все новости...
Реклама: