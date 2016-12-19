После стабилизации "Приватбанка" государство его продаст – Минфин

2880 просмотров
5
Понедельник, 19 декабря 2016, 09:42

Министр финансов Александр Данилюк заявляет о намерении государственных властей продать национализированный "Приватбанк".

"После перехода этого банка в государственную собственность судьба государственных банков в банковском секторе довольно значительна. В планах государства нет быть владельцем такой большой доли в банковском секторе", – сказал он на пресс-конференции.

"Потому после того, как банк стабилизируется полностью, начнет реализовывать  стратегический план, государство планирует этот банк продать. И это создаст нормальные конкурентные условия на рынке. Продать на прозрачных условиях", – заявил министр финансов.

Министр также сообщил, что "ликвидация дефицита "Приватбанка" состоится в несколько этапов", сперва Минфин выпустит облигации на сумму 43 миллиарда гривен.

"Важно, чтобы владельцы сами обратились к правительству с просьбой войти в капитал банка, а также взяли на себя обязательства по содействию спокойной передаче банка в государственную собственность, а также обязательства по реструктуризации портфеля уже после перехода банка в государственную собственность, что компенсирует издержки государству, понесенные во время перехода банка в государственную собственность", – сказал он.

Как известно, в воскресенье 18 декабря Национальный банк отнес "Приватбанк" к неплатежеспособным, а Кабинет министров и СНБО поддержали инициативу о переходе этого банка в 100%-ю госсобственность.

Алена Рощенко, УП

Темы: банки Минфин Коломойский
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
День П. Национализация Приватбанка – необходимая жестокость 19 декабря 2016, 10:21
Минфин переведет зарплаты в "Приватбанк". В менеджмент возьмут профи 19 декабря 2016, 10:06
У клиентов "Приватбанка" не будет проблем с доступом к средствам – власти 19 декабря 2016, 09:12
Комментарии — 5
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.74.27.---vlad50719.12.2016 10:31
-N2P-:
Уже даже известен покупатель. Кононенко + Грановский
Главное что не Гонтаревой, после нее на вторую национализацию ПБ денег у государства не хватит.
ОтветитьС цитатой
IP: 213.160.158.----N2P-19.12.2016 10:10
Уже даже известен покупатель. Кононенко + Грановский
ОтветитьС цитатой
IP: 93.178.245.---polilog19.12.2016 09:59
Держава в нього спочатку вкине 5-6 лярдів американськиї а потім продадуть за 0,5 ::))) Кононенку наприклад .))) Оце буде бізнес.
ОтветитьС цитатой
IP: 194.50.169.---Бууу-га-га19.12.2016 09:47
Бо жоден притомний західний інвестор сюди не прийде, а у власних бариг бабла не вистачить.
ОтветитьС цитатой
IP: 194.50.169.---Бууу-га-га19.12.2016 09:46
Ага, рузкому "Сбєрбанку", чи ВТБ!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Порошенко: Мы гарантируем клиентам "Приватбанка" целостность вкладов
После стабилизации "Приватбанка" государство его продаст – Минфин
Глава НБУ еще не знает, как будет работать "Приват 24"
У клиентов "Приватбанка" не будет проблем с доступом к средствам – власти
Все новости
Сны

Школа, падение, секс: опрос выявил самые распространенные сны

Ученые объяснили

700 млн подарков за ночь – как Санте удается успеть к каждому ребенку