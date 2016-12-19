После стабилизации "Приватбанка" государство его продаст – Минфин

Министр финансов Александр Данилюк заявляет о намерении государственных властей продать национализированный "Приватбанк".

"После перехода этого банка в государственную собственность судьба государственных банков в банковском секторе довольно значительна. В планах государства нет быть владельцем такой большой доли в банковском секторе", – сказал он на пресс-конференции.

"Потому после того, как банк стабилизируется полностью, начнет реализовывать стратегический план, государство планирует этот банк продать. И это создаст нормальные конкурентные условия на рынке. Продать на прозрачных условиях", – заявил министр финансов.

Министр также сообщил, что "ликвидация дефицита "Приватбанка" состоится в несколько этапов", сперва Минфин выпустит облигации на сумму 43 миллиарда гривен.

"Важно, чтобы владельцы сами обратились к правительству с просьбой войти в капитал банка, а также взяли на себя обязательства по содействию спокойной передаче банка в государственную собственность, а также обязательства по реструктуризации портфеля уже после перехода банка в государственную собственность, что компенсирует издержки государству, понесенные во время перехода банка в государственную собственность", – сказал он.

Как известно, в воскресенье 18 декабря Национальный банк отнес "Приватбанк" к неплатежеспособным, а Кабинет министров и СНБО поддержали инициативу о переходе этого банка в 100%-ю госсобственность.

Алена Рощенко, УП