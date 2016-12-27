Турчинов: Без согласия Порошенко никакой блокады ОРДЛО не будет

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Вторник, 27 декабря 2016, 13:23

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что решение группы добровольцев о блокировании неподконтрольных власти Украины территорий Донецкой и Луганской областей находится исключительно в компетенции президента Украины - верховного главнокомандующего Петра Порошенко.

Об этом он сказал журналистам во вторник, комментируя инициативу по блокированию ОРДЛО, передает "Интерфакс-Украина".

"Будет принято решение блокировать – значит, будем блокировать. Не будет принято такое решение верховным главнокомандующим – значит, этого делать никто не будет. Тех, кто попытается сами делать импровизированные блокпосты в зоне АТО – этого не будет", - сказал он.

Как известно, 26 декабря добровольцы объявили о блокаде оккупированных территорий. Бывший и.о. начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит пообещал не пропускать металл, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет.

16 декабря бойцы добровольческих батальонов заявили, что если в течение семи дней все украинские военнопленные не будут освобождены террористами, добровольцы начнут тотальную блокаду оккупированных территорий.

Темы: Турчинов Донбасс АТО
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Комментарии — 2
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IP: 77.222.145.---ReAlex27.12.2016 13:56
Все правильно, хвате з нас вже махновщини.
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IP: 93.75.36.---formalin27.12.2016 13:56
Влада повинна відмовитися від подвійних стандартів і зайняти більш жорстку позицію. І ця позиція має бути доведена до розуміння партнерів
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