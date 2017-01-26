СБУ пока не видит общего в делах Геращенко и Шеремета

829 просмотров
0
Четверг, 26 января 2017, 16:35

Служба безопасности пока не имеет доказательств сходства в делах о покушении на нардепа Антона Геращенко и убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом 26 января на брифинге сообщил председатель СБУ Василий Грицак.

"Это может быть связано, а может быть не связано. Если там мы найдем элементы, которые будут напоминать по способу совершения или каким-то другим вещам мы увидим сходство, то обязательно будем отрабатывать эти вещи. Я Вам больше скажу, мы и сейчас отрабатываем эти вещи. Но пока сказать, что мы уже их нашли, что эти преступления связаны, я, к сожалению, не могу", - сказал Грицак.

Грицак отказался комментировать, какие показания дали задержанные по делу о покушении на убийство нардепа Геращенко. Он только отметил, что собранных СБУ доказательств достаточно для того, чтобы виновники "ушли в тюрьму".

Дело о покушении на убийство народного депутата расследует Служба безопасности Украины. Дело об убийстве журналиста Шеремета - Национальная полиция.

Ранее нардеп Геращенко заявлял, что, по мнению следователей, убийство журналиста Павла Шеремета и покушение на него было реализовано по одному и тому же диверсионно-террористического центра на территории РФ.

Как известно, одного из руководителей "Украинской правды", теле- и радиожурналиста Павла Шеремета убили в центре Киева 20 июля 2016 года, подложив взрывчатку под автомобиль владельца УП Алены Притулы.

Полиция назвала это терактом, однако ни организаторов, ни исполнителей убийства до сих пор не установили и не задержали - несмотря изложенное в интернет видео о людях, которые закладывают взрывчатку, и обещание полиции обнародовать фотороботы подозреваемых.

21 января 2017 глава СБУ Василий Грицак заявил, что Служба безопасности предупредила в Киеве покушение на народного депутата, впоследствии обнародовали видео. Этим депутатом оказался член фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

Однако СБУ предупредила Геращенко о подготовке покушения, который он связывает с работой над проектом "Миротворец", который критиковали за обнародование данных представителей СМИ, которые получали аккредитацию на оккупированных территориях Украины.

Ирина Салий, УП

Темы: Дело Шеремета СБУ Геращенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Аваков: Никто не владеет результатами следствия по делу убийства Шеремета 26 января 2017, 01:03
ПАСЕ призвала Украину расследовать убийство Павла Шеремета 24 января 2017, 21:58
Геращенко о покушениях на себя и Шеремета: Мой случай - уникальное совпадение 23 января 2017, 15:48
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Ляшко назвал депутата, чей помощник был задержан Генпрокуратурой
СБУ пока не видит общего в делах Геращенко и Шеремета
В Украине существенно подорожает вода
Против участников "блокады" железной дороги на Луганщине открыли дело
Все новости
Фото

"Белый ангел": фотограф снял жизни вблизи ЧАЭС и получил награду во Франции

Юрий Андрухович

Оказывается, я всю жизнь пишу одну и ту же книгу