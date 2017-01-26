СБУ поки не бачить спільного у справах Геращенка і Шеремета

Служба безпеки поки що не має доказів схожості у справах про замах на нардепа Антона Геращенка і вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це 26 січня на брифінгу повідомив голова СБУ Василь Грицак.

"Це може бути пов’язано, а може бути не пов’язано. Якщо там ми знайдемо елементи, які будуть нагадувати за способом вчинення чи якимись іншими речами, ми побачимо схожість, то обов’язково будемо відпрацьовувати ці речі. Я Вам більше скажу, ми і зараз відпрацьовуємо ці речі. Але поки що сказати, що ми вже їх знайшли, що ці злочини пов’язані, я, на жаль, не можу", - сказав Грицак.

Грицак відмовився коментувати, які свідчення дали затримані у справі про замах на вбивство нардепа Геращенка. Він тільки зазначив, що зібраних СБУ доказів вистачає для того, щоб винуватці "пішли в тюрму".

Справу про замах на вбивство народного депутат розслідує Служба безпеки України. Справу про вбивство журналіста Шеремета – Національна поліція.

Раніше нардеп Геращенко заявляв, що, на думку слідчих, вбивство журналіста Павла Шеремета і замах на нього було реалізовано з одного і того ж диверсійно-терористичного центру на території РФ.

Як відомо, одного з керівників "Української правди", теле- й радіожурналіста Павла Шеремета убили в центрі Києва 20 липня 2016 року, підклавши вибухівку під автомобіль власника УП Олени Притули.

Поліція назвала це терактом, однак ні організаторів, ні виконавців убивства досі не встановили й не затримали – попри викладене в інтернет відео про людей, які закладають вибухівку, і обіцянку поліції оприлюднити фотороботи підозрюваних.

21 січня 2017 року глава СБУ Василь Грицак заявив, що Служба безпеки попередила у Києві замах на народного депутата, згодом оприлюднили відео. Цим депутатом виявився член фракції "Народний фронт" Антон Геращенко.

Однак СБУ попередила Геращенка про підготовку замаху, який він пов’язує з роботою над проектом "Миротворець", який критикували за оприлюднення даних представників ЗМІ, які отримували акредитацію на окупованих територіях України.

Ірина Салій, УП