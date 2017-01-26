СБУ пока не видит общего в делах Геращенко и Шеремета

Служба безопасности пока не имеет доказательств сходства в делах о покушении на нардепа Антона Геращенко и убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом 26 января на брифинге сообщил председатель СБУ Василий Грицак.

"Это может быть связано, а может быть не связано. Если там мы найдем элементы, которые будут напоминать по способу совершения или каким-то другим вещам мы увидим сходство, то обязательно будем отрабатывать эти вещи. Я Вам больше скажу, мы и сейчас отрабатываем эти вещи. Но пока сказать, что мы уже их нашли, что эти преступления связаны, я, к сожалению, не могу", - сказал Грицак.

Грицак отказался комментировать, какие показания дали задержанные по делу о покушении на убийство нардепа Геращенко. Он только отметил, что собранных СБУ доказательств достаточно для того, чтобы виновники "ушли в тюрьму".

Дело о покушении на убийство народного депутата расследует Служба безопасности Украины. Дело об убийстве журналиста Шеремета - Национальная полиция.

Ранее нардеп Геращенко заявлял, что, по мнению следователей, убийство журналиста Павла Шеремета и покушение на него было реализовано по одному и тому же диверсионно-террористического центра на территории РФ.

Как известно, одного из руководителей "Украинской правды", теле- и радиожурналиста Павла Шеремета убили в центре Киева 20 июля 2016 года, подложив взрывчатку под автомобиль владельца УП Алены Притулы.

Полиция назвала это терактом, однако ни организаторов, ни исполнителей убийства до сих пор не установили и не задержали - несмотря изложенное в интернет видео о людях, которые закладывают взрывчатку, и обещание полиции обнародовать фотороботы подозреваемых.

21 января 2017 глава СБУ Василий Грицак заявил, что Служба безопасности предупредила в Киеве покушение на народного депутата, впоследствии обнародовали видео. Этим депутатом оказался член фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

Однако СБУ предупредила Геращенко о подготовке покушения, который он связывает с работой над проектом "Миротворец", который критиковали за обнародование данных представителей СМИ, которые получали аккредитацию на оккупированных территориях Украины.

Ирина Салий, УП