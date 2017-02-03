Россияне дали гарантии тишины в в районе Авдеевки - Жебривский

Российская сторона СЦКК повторно дала гарантии прекращения огня ради ремонта электросети в районе Авдеевки.

Об этом сообщил председатель Донецкой области Павел Жебривский.

"Российская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня в районе порыва ЛЭП возле Авдеевки. Бригада электромонтажников в сопровождении саперов (для разминирования) готовится к выезду на восстановление ЛЭП", - сообщил он.

"Со стороны временно оккупированной территории также выезжает бригада электромонтажников", - добавил он.

В ОГА "Украинской правде" сообщили, что режим согласован с 7 до 18 часов.

По информации УП, с той стороны ремонтники будут выезжать из Ясиноватой.

Как известно, перед этим российская сторона лишь на четвертый день после обострения давала письменные гарантии прекращения огня, однако режим тишины тогда продержался лишь несколько часов.



В четверг, 2 февраль ремонтные бригады так и не смогли выехать на место прорыва из-запостоянных обстрелов.

Ситуация в Авдеевке резко обострилась 29 января, однако 1 февраля боевики все же частично прекращали огонь согласно договоренностям о режиме "тишины".

Днем 1 февраля боевики нарушили "тишину" и обстреляли бригаду электромонтажников, из-за чего те не дошли метров 300 до места возможного разрыва ЛЭП.

2 февраля боевики сначала придерживались режима тишины, однако по состоянию на 11:40 Жербивский сообщил, что из-за обстрелов бригада электромонтажников не смогла выйти в район повреждения линий электропередач для восстановления электроснабжения в Авдеевке.

О положении дел в Авдеевке и о причинах обострения можно прочитать здесь.

Украинская правда