Ремонтные работы в четверг так и не начнутся

В четверг ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в Авдеевке так и не начнутся.

Об этом "Украинской правде" сообщил советник председателя Донецкой области Олесь Пограничный.

"По состоянию на 14:40 ремонтные работы так и не удалось начать из-за обстрелов. Световой день заканчивается, поэтому ремонтники так и не выйдут сегодня", - сказал он.

Он напомнил, что несмотря на то, что российская сторона СЦКК в среду предоставила письменные гарантии соблюдения режима тишины ради проведения ремонта, обстрелы возобновились через несколько часов.

По информации УП, Украина будет пытаться заставить Россию предоставить письменные гарантии прекращения огня на самом высоком государственном и международном уровне.

Как известно, ситуация в Авдеевке резко обострилась 29 января, однако 1 февраля боевики все же частично прекращали огонь согласно договоренностям о режиме "тишины".

Днем 1 февраля боевики нарушили "тишину" и обстреляли бригаду электромонтажников, из-за чего те не дошли метров 300 до места возможного разрыва ЛЭП.

2 февраля боевики сначала придерживались режима тишины, однако по состоянию на 11:40 Жербивский сообщил, что из-за обстрелов бригада электромонтажников не смогла выйти в район повреждения линий электропередач для восстановления электроснабжения в Авдеевке.

О положении дел в Авдеевке и о причинах обострения можно прочитать здесь.

Оксана Коваленко, УП