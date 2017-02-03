Стало известно, с чего началось обострение в Авдеевке

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Пятница, 3 февраля 2017, 12:51

Обострение в Авдеевке в воскресенье 29 января началось после столкновения сил АТО с диверсионно-разведывательной группой боевиков.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в разведывательных структурах, знакомый с ситуацией.

По его словам, бойцы во время выполнения задачи по расстановке секретов наткнулись на ДРГ боевиков.

"Начался бой. Боевики запросили поддержку артиллерии. Поэтому, чтобы спасти бойцов, командир (23-летний капитан, заместитель командира механизированного батальона 72 ОМБр Андрей Кизило – ред.) был вынужден повести бойцов вперед и занять позицию боевиков", – объясняет собеседник УП.

По словам собеседника УП, теперь боевики пытаются вернуть себе отбитую силами АТО стратегическую позицию (боевики называли позицию "Алмаз-2" – ред.), поскольку с нее полностью контролируются дороги Донецк-Луганск и Донецк-Горловка.

Среди причин обострения, он назвал также попытки боевиков отодвинуть силы АТО от границ Донецка. Кроме этого боевики не оставляют попыток взять под контроль Донецкую фильтровальную станцию.

"Кроме того, боевики пытаются нанести удары по Коксохиму, поскольку от него зависит инфраструктура не только Авдеевки, но и работа важных предприятий Мариуполя и Запорожья", – отметил собеседник УП.

Он также обратил внимание на то, что руководят боевиками непосредственно из Российской Федерации, а обострение началось после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Позже в пятницу Генеральный штаб обнародовал хронологию обострения в зоне АТО в период с 29 января по 3 февраля.

Как известно, ситуация в Авдеевке резко обострилась 29 января, однако 1 февраля боевики все же частично прекращали огонь согласно договоренностям о режиме "тишины".

Днем 1 февраля боевики нарушили "тишину" и обстреляли бригаду электромонтажников, из-за чего те не дошли метров 300 до места возможного разрыва ЛЭП.

2 февраля боевики сначала придерживались режима тишины, однако по состоянию на 11:40 Жербивский сообщил, что из-за обстрелов бригада электромонтажников не смогла выйти в район повреждения линий электропередач для восстановления электроснабжения в Авдеевке.

О развити событий в Авдеевке также  можно прочитать здесь.

Андрею Кизило посмертно присвоено звание Героя Украины.

Украинская правда

Темы: Авдеевка Донбасс боевые действия АТО
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Комментарии — 6
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IP: 91.240.190.---OldLion03.02.2017 15:46
Евгений Демин:
Ну тогда бойцы из ДНР тоже могут занимать позиции ВСУ (желательно где-нибудь под Киевом)
- как показали эти дни - не могут. Ни под Киевом, ни даже десять метров взять под контроль. Именно поэтому в истерике, от бессилия, из жилых кварталов ГРАДами день и ночь лупят. ОБСЕ насчитывает по полторы тысячи разрывов ракет на наших позициях и в жилых районах Авдеевки за два дня. И что, что-то даёт это боевикам? Пехота у них говно, немотивированная и небоеспособная. А ты тут блеешь про "позиции под Киевом". Ушлёпки пол-года не могут улочку в дачном массиве под Авдеевкой вернуть, а ты - Киев, клоун.
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IP: 93.78.7.---dniprovsk03.02.2017 15:42
УП (український п...ун), ви якось неоперативно озвучуєте свого кремлівського гнома, казку про початок бійні в Авдіївці )(уйло розказував ще вчора в Угорщині, а ви лише сьогодні його казку розказали, приплівши якогось "співрозмовника". Посилайтесь прямо на )(уйла, бо ДО нього ніхто цю "версію" не озвучував, навіть "опущенцы". УП, на яке ж лайно ви перетворились...
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IP: 93.78.7.---dniprovsk03.02.2017 15:37
Евгений Демин:
Классный повод!!! "заняли позицию боевиков под Авдеевкой, чтобы спасти жизни своих бойцов", а виноваты ВС ДНР. Ну тогда бойцы из ДНР тоже могут занимать позиции ВСУ (желательно где-нибудь под Киевом), чтобы спасти жизни своих. Всё по-честному и логично, и виноваты тогда видимо будут ВСУ. А то я всё думал кто же первый начал, ну теперь мне всё логично объяснили.
Та нічого ти троль паРАШНИЙ не думало,нічим, а щодо "опущенцев" під Києвом ви півні чухломські вже третій рік верещите, аж пір'я летить у всі боки.
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IP: 178.218.118.---Евгений Демин03.02.2017 15:31
Классный повод!!! "заняли позицию боевиков под Авдеевкой, чтобы спасти жизни своих бойцов", а виноваты ВС ДНР. Ну тогда бойцы из ДНР тоже могут занимать позиции ВСУ (желательно где-нибудь под Киевом), чтобы спасти жизни своих. Всё по-честному и логично, и виноваты тогда видимо будут ВСУ. А то я всё думал кто же первый начал, ну теперь мне всё логично объяснили.
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IP: 82.193.121.---varelchik03.02.2017 13:31
"уважаемые" дебилы из укр правды - во время войны разглашение имени командира и номера воинской части наказывается расстрелом... или вы вообще как и порох живете в другой реальности???!!!
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