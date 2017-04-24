Сытник: В деле Мартиненко есть пять подозреваемых

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Понедельник, 24 апреля 2017, 14:45

Детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении генеральному директору "ВостГОК" по делу о хищении средств предприятия.

Об этом сообщил на брифинге в понедельник глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

По его словам, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Директор НАБУ рассказал, что это уже пятый подозреваемый по делу, включая экс-нардепа Николая Мартыненко, заместителя председателя правления "Нафтогаза Украины" Сергея Перелому и еще одного фигуранта, который сейчас находится за границей, но его сообщение о подозрении уже составлено.

Сытник также сообщил, что это дело уже находится в завершающей стадии.

Дополняется...

Темы: НАБУ Антикоррупционная прокуратура Сытник Мартыненко
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