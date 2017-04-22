Холодницкий: Есть 2 месяца - направить в суд доказательства по "делу Мартыненко"

После решения Соломенского суда об избрании меры пресечения для экс-нардепа от НФ Николая Мартыненко для завершение досудебного расследования есть 2 месяца, за время которых прокуратура должна собрать и передать в суд все доказательства по делу.

Об этом в комментарии журналистам в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава САП Назар Холодницкий.

"Я, как прокурор, процессуальный руководитель по делу, решили, что для определения меры пресечения данных достаточно, будет ли этих данных достаточно для оглашения обвинительного акта и направления дела в суд - покажет следствие. Сейчас - только первая стадия в отношении лица (Мартыненко)" , - отметил Холодницкий.

"Мы должны сделать все, чтобы прокуратура, НАБУ собрали доказательства и направили их в суд, либо не направили, если этих доказательств нет", - добавил он.

"Тогда это будет называться законный справедливый процесс ... Иначе можно много кричать о политике и искать ее там, где ее нет", - отметил Холодницкий.

В свою очередь адвокат Мартыненко Петр Бойко заявил в комментарии журналистам, что уголовное производство в отношении экс-нардепа "не будет завершено и передано в суд в ближайшее время", пишет Интерфакс-Украина.

"Все это не будет быстро передано в суд, потому что дело в очень "сыром" состоянии. Уголовное производство ведется полтора года, но я удивлен ... Например, мы ждали до утра документы, - они просто не были распечатаны", - заявил он.

Адвокат добавил, что подозрение, которая было объявлено его подзащитному, "необосновано и не построено на фактических обстоятельствах".

"Подозрение и задержание готовились в спешке, без законных оснований", - заявляет адвокат.

Как известно, 20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн. гривен.

Также был задержан второй фигурант по делу о нанесении ущерба ГП "ВостГОК" - Сергей Перелома. Также Перелома фигурирует в уголовном производстве по факту причинения убытков "Одесскому припортовому заводу" в размере 205 млн грн, дело передано в суд, задержанный имеет статус обвиняемого.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил экс-нардепа Николая Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров, а также бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому под личное поручительство ряда народных депутатов.

Украинская правда