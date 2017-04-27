Холодницкий: Ляшко никакой информации не дал, устроил шоу

Народный депутат Олег Ляшко не задал главному антикоррупционному прокурору Назару Холодницкому ни одного вопроса по своему делу относительно благосостояния.

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры сказал, комментируя журналистам визит лидера "Радикальной партии" в САП в четверг, 27 апреля.

"Если есть подозрение на незаконное обогащение, то, пожалуйста, покажи принципиальную позицию – и предоставь информацию, которая опровергает все эти факты. А делать эти шоу – я уверен, что это шоу не добавит рейтинга ни ему, ни его политической силе", – сказал Холодницкий.

"Прокуратура за рейтингами не гоняется, для нас главное, чтобы был закон – независимо от того, политические интересы каких партий наши расследования будут задевать", – добавил он, реагируя на слова Ляшко о том, что Холодницкий потеряет рейтинг из-за своих действий.

По словам Холодницкого, Ляшко выбрал "шоу и цирк", но прокуроры САП и детективы НАБУ "не будут вестись на эти провокации".

"Он информации никакой не предоставил (по громким делам – ред.) – это были какие-то записи на бумаге A4, (написанные) собственноручно, такие, как темники… Когда будет официальное депутатское обращение, с изложением фактажа – а не просто голословно, тогда будет соответствующая реакция. Пока что это были просто крики, вопли и игра на публику", – сказал руководитель САП.

Он подчеркнул, что для объявления подозрений необходимо установить факты, провести расследования, а политики часто делают из этого процесса шоу.

"То, что вытворяет Ляшко, когда только начато производство, а уже скандал, что кто-то кого-то преследует – это просто шоу", – сказал Холодницкий.

Как известно, Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Национальное антикоррупционное бюро производство по подозрению в незаконном обогащении Ляшко, который нажил имение и дорогие авто, хотя бизнеса ни он, ни его гражданская жена якобы не имеют.

После допроса 25 апреля Ляшко заявил, что его 4 часа допрашивали по делу о "незаконном обогащении неустановленного лица". Подозрение ему не объявляли.

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что лидер Радикальной партии во время допроса во вторник вел себя грубо и высокомерно с детективами и прокурорами.

Алена Рощенко, УП