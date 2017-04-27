Ляшко "наезжает" на Холодницого в его кабинете

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко пришел к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры и устроил прямую трансляцию из его кабинета.



Онлайн ведется на Facebook странице политика.

"Радикал" обвинил Холодницкого в "политическом преследовании". По просьбе не срывать работу прокуратуры, Ляшко заявил, что "позавчера отдал САП 4 часа своей жизни".

Политик говорит, что пришел требовать ответа, почему Антикоррупционная прокуратура не расследует громкие, по мнению Ляшко, коррупционные дела.

В частности, "радикал" упоминал фамилии Демчишина, Гонтаревой, Бойко а также "оффшоры Порошенко".



Ляшко также отпускал критические замечания относительно внешности и манер Холодницкого, в частности отметил, что он "стоит, как шлепер".

Руководитель САП в свою очередь предложил "радикалу" оформить имеющиеся у него доказательства официально и передать антикоррупционерам, а не устраивать шоу.

24 апреля стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Национальное антикоррупционное бюро производства по подозрению в незаконном обогащении народного депутата Олега Ляшко.

После допроса 25 апреля Ляшко заявил, что его 4 часа допрашивали по делу о "незаконном обогащении неустановленного лица". Подозрение ему не предъявлялось.

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что лидер Радикальной партии во время допроса во вторник вел себя вызывающе и пренебрежительно по отношению к детективам и прокурорам, обзывая их нецензурными словами.

Ранее сообщалось, что Ляшко нажил имение и крутые авто, хотя бизнеса якобы не имеет. За последний год он и его гражданская жена приобрели недвижимости приблизительно на 20 миллионов гривен.

Украинская правда