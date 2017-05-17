За заместительницу Кернеса внесли залог 30 млн гривен

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Среда, 17 мая 2017, 00:57

Денежный залог в сумме 30 млн грн внесены за вице-мэра Харькова Овинникову Татьяну, подозреваемую по делу о хищении земли по "кооперативной схеме".

Об этом рассказала адвокат Овинниковой Юлия Плетнева, передает Укринформ.

"Деньги в сумме 30 млн грн уже поступили на расчетный счет Апелляционного суда в Киеве, о чем мы официально сообщили Генпрокуратуру и Апелляционный суд", - отметила Плетнева.

По ее словам, деньги собраны за 5 дней в складчину.

"Люди, знающие Овинникову и уверенные в ее невиновности, перечисляли от 3 тыс. грн до 100 тыс. грн и больше", - утверждает адвокат.

Внесение залога освобождает Овинникову от любой другой меры пресечения, но она обязана появляться в органы предварительного расследования и сообщать об изменении места жительства.

"Опасения следствия на этот счет безосновательны, поскольку выполнены основные следственные действия, допрошены бесчисленное количество свидетелей, изъята вся документация о выделении земельных участков. Как только Овинникова узнала о непомерной сумме залога, ей стало плохо, и еще вчера она находилась в реанимации больницы. У Татьяны Ивановны есть семья - беременная дочь и сын-студент, и она никуда от них не поедет: все риски исключены", - добавила Плетнева.

По ее словам, защита намерена добиться оправдательного приговора в суде: "Инкриминируемые Овинниковой действия не входили в ее должностные обязанности, а все решения по земле принимаются голосованием депутатов на сессиях".

Как известно, 12 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство об аресте заместителя городского головы Харькова Татьяны Овинниковой с возможностью залога в сумме 30 млн грн.

По данным следствия, Овинникова способствовала завладению земельными участками на территории Харькова общей площадью более 25 га, чем нанесла убытки громаде на общую сумму почти 129 млн грн.

Темы: Кернес Харьков суд Генпрокуратура
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