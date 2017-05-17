За заступницю Кернеса внесли заставу 30 млн гривень

Грошову заставу в сумі 30 млн грн внесено за віце-мера Харкова Овіннікову Тетяну, підозрювану у справі про розкрадання землі "кооперативною схемою".

Про це розповіла адвокат Овіннікової Юлія Плетньова, передає Укрінформ.

"Гроші в сумі 30 млн грн вже надійшли на розрахунковий рахунок Апеляційного суду в Києві, про що ми офіційно повідомили Генпрокуратуру і Апеляційний суд", - зазначила Плетньова.

За її словами, гроші зібрано за 5 днів в складчину.

"Люди, що знають Овіннікову та впевнені в її невинності, перераховували від 3 тис. грн до 100 тис. грн і більше", - запевняє адвокат.

Внесення застави звільняє Овіннікову від будь-якої іншої міри запобіжного заходу, але вона зобов'язана з'являтися в органи досудового розслідування і повідомляти про зміну місця проживання.

"Побоювання слідства на цей рахунок є безпідставними, оскільки виконано основні слідчі дії, допитано незліченну кількість свідків, вилучено всю документацію щодо виділення земельних ділянок. Як тільки Овіннікова дізналася про непомірну суму застави, їй стало зле, і ще вчора вона перебувала в реанімації лікарні. У Тетяни Іванівни є сім'я - вагітна дочка і син-студент, і вона нікуди від них не поїде: всі ризики виключено", - додала Плетньова.

За її словами, захист має намір домогтися виправдувального вироку в суді: "Інкриміновані Овіннікової дії не входили в її посадові обов'язки, а всі рішення щодо землі приймаються голосуванням депутатів на сесіях".

Як відомо, 12 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Апеляційний суд Києва погодив клопотання про арешт заступниці міського голови Харкова Тетяни Овіннікової з можливістю застави у сумі 30 млн грн.

За даними слідства, Овіннікова сприяла заволодінню земельними ділянками на території Харкова загальною площею понад 25 га, чим завдала збитки громаді на загальну суму майже 129 млн грн.