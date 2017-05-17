Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За заместительницу Кернеса внесли залог 30 млн гривен

Среда, 17 мая 2017, 00:57
За заместительницу Кернеса внесли залог 30 млн гривен

Денежный залог в сумме 30 млн грн внесены за вице-мэра Харькова Овинникову Татьяну, подозреваемую по делу о хищении земли по "кооперативной схеме".

Об этом рассказала адвокат Овинниковой Юлия Плетнева, передает Укринформ.

"Деньги в сумме 30 млн грн уже поступили на расчетный счет Апелляционного суда в Киеве, о чем мы официально сообщили Генпрокуратуру и Апелляционный суд", - отметила Плетнева.

По ее словам, деньги собраны за 5 дней в складчину.

"Люди, знающие Овинникову и уверенные в ее невиновности, перечисляли от 3 тыс. грн до 100 тыс. грн и больше", - утверждает адвокат.

Внесение залога освобождает Овинникову от любой другой меры пресечения, но она обязана появляться в органы предварительного расследования и сообщать об изменении места жительства.

"Опасения следствия на этот счет безосновательны, поскольку выполнены основные следственные действия, допрошены бесчисленное количество свидетелей, изъята вся документация о выделении земельных участков. Как только Овинникова узнала о непомерной сумме залога, ей стало плохо, и еще вчера она находилась в реанимации больницы. У Татьяны Ивановны есть семья - беременная дочь и сын-студент, и она никуда от них не поедет: все риски исключены", - добавила Плетнева.

По ее словам, защита намерена добиться оправдательного приговора в суде: "Инкриминируемые Овинниковой действия не входили в ее должностные обязанности, а все решения по земле принимаются голосованием депутатов на сессиях".

Как известно, 12 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство об аресте заместителя городского головы Харькова Татьяны Овинниковой с возможностью залога в сумме 30 млн грн.

По данным следствия, Овинникова способствовала завладению земельными участками на территории Харькова общей площадью более 25 га, чем нанесла убытки громаде на общую сумму почти 129 млн грн.

Темы: КернесХарьковсудГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Кернес
Кернесу установят памятник в Харькове
Терехов на выборы потратил больше, чем все остальные кандидаты вместе взятые - ОПОРА
Как Кернес выиграет выборы мэра Харькова даже после смерти
Последние новости
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
Все новости...
Реклама: