В Раде ещё нет анонсированных ГПУ представлений на депутатов

331 просмотр
0
Вторник, 23 мая 2017, 11:01

В Регламентный комитет Верховной Рады пока не поступили анонсированные генеральным прокурором Юрием Луценко представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов Андрея Лозового, Геннадия Бобова и Евгения Дейдея.

Об этом заявил "Укринформу" исполняющий обязанности председателя Комитета ВР по вопросам регламента и работы парламента Павел Пинзеник.

"Сейчас анонсированных представлений в комитете нет", – сказал он.

Как известно, 19 мая генеральный прокурор Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представления в Верховную Раду на снятие депутатской неприкосновенности с трех депутатов: Андрея Лозового (Радикальная партия) подозревают в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов, Геннадия Бобова ("Видродження") – в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации, Евгения Дейдея ("Народный фронт") – в незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что расследует только дела Дейдея и Лозового.

Лозовой назвал это тогда "политической расправой". Позже нардеп заявил, что подал в суд на генпрокурора.

 

Темы: Генпрокуратура неприкосновенность
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Адвокат: Решению о расследовании в отношении Януковича по делу "Укртелекома" уже 2 года 22 мая 2017, 22:52
НАБУ опубликовало документы об увольнении взяточника, о котором сообщила ГПУ 22 мая 2017, 21:37
Подозреваемого во взяточничестве экс-сотрудника НАБУ отправили в СИЗО 22 мая 2017, 16:10
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Рада ввела квоты на ТВ: 75% эфира – на украинском
Жена оппоблоковца Балицкого купила квартиру в оккупированном Крыму
В Раде ещё нет анонсированных ГПУ представлений на депутатов
Киев предложит конкретные шаги по освобождению заложников
Все новости
Сила духа

Как девушка с рассеянным склерозом мечтает жить ради любви

Афиша на 19-21 мая

Книжный Арсенал, устрицы, фильмы Дэвида Линча, Strichka Festival...