Дело Шеремета: Троян подтвердил, что после СБУ исчезали записи с камер

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Вторник, 23 мая 2017, 15:44

Начальник ГУ МВД Украины в Киевской области, заместитель министра внутренних дел Вадим Троян подтвердил, что после изъятия работниками СБУ камер наблюдения в районе убийства журналиста Павла Шеремета, на некоторых из них полностью исчезала запись.

Об этом он сказал в эфире передачи "Левый берег с Соней Кошкиной".

Троян рассказал, что после убийства СБУ отказались возглавить расследование.

"Потому что они (СБУ - С.К.) отказались", - сказал он.

"Официально сказали: "Нет, пусть – полиция", - добавил Троян.

На просьбу прокомментировать информацию о том, что после убийства СБУшники изъяли ряд видеокамер из домов в округе, а когда вернули - данные на них были стерты, Троян ответил: " Случаи, когда мы приходили, а видео уже не было, действительно имели место".

Он добавил, что о причинах этого надо спросить у СБУ.

Как известно, 10 мая был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала – редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В комментарий УП один из авторов фильма Дмитрий Гнап сообщил, что в ходе расследования стало понятно, что работники СБУ изъяли сервер с видео с камер наблюдения в одном из домов возле дома убитого журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета, и вернули его пустым.

Кроме того, в фильме говорится о том, что бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета.

20 июля 2016 около 8:00 утра на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко был взорван машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет.

Шеремет получил телесные повреждения и скончался в карете скорой помощи.

Темы: Дело Шеремета полиция
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IP: 35.187.182.---Didusь23.05.2017 16:26
Фактично, журналісти врятували ряд записів з камер, які "свята" СБУ не дотерла. Та ще й вийшли на їхнього клоуна, який прикинувся тупим псевдо-детективом. І цей недопрезидент отримає "свою" революцію.
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