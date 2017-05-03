Главу администрации Януковича Интерпол тоже больше не ищет

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Среда, 3 мая 2017, 22:40

Интерпол снял с международного розыска еще одного чиновника времен Януковича - бывшего секретаря СНБО и главу АП - Андрея Клюева.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, решение приняла Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99-й сессии.

Тракало сообщил, что украинское бюро передало полученную информацию, а именно копию решения Комиссии по контролю за файлами Интерпола, Генеральной прокуратуре Украины как органу досудебного расследования.

Как сообщалось, братья Клюевы объявлены в международный розыск.

Бывший глава Администрации президента Андрей Клюев является одним из подозреваемых в деле об избиении участников Евромайдана. По последней информации, он находится в России.

ГПУ подозревает Клюева в незаконном препятствовании проведению митингов с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов.

Сообщение об изменении ранее объявленного подозрения Клюеву было составлено 15 марта 2016 года. Обвинение утверждает, что суть подозрения заключается в незаконных действиях Клюева на должности секретаря СНБО, в исполнении противоправный указаний экс-президента Виктора Януковича по разгону активистов Евромайдана в период с 22 по 29 ноября 2013 года.

28 февраля 2014 года Клюев был объявлен в розыск. СБУ установила, что Клюев находится на территории России.

28 января 2017 года Печерский райсуд Киева отказался разрешить Генеральной прокуратуре начать заочное расследование против экс-секретаря СНБО, экс-главы АП Андрея Клюева.

3-го мая 2017 года стало известно, что Интерпол снял с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также его сына Александра.

Кроме того, стало известно, что с розыска также снят экс-министра энергетики Януковича - Эдуард Ставицкий.

Также Интерпол отказался объявлять в розыск депутата Александра Онищенко.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Клюев Интерпол
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