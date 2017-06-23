Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гужву задержали и увезли в главк МВД

Пятница, 23 июня 2017, 05:22

Главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужву задержали и примерно в 4 утра повезли в Главное управление МВД Украины в Киеве. 

Об этом говорится на сайте издания.

"Судя по тому, что на месте обыска Игорю Гужве подозрение не было вручено, вполне вероятно, что его попытаются вручить в стенах главка. Адвокаты главного редактора также поехали на Владимирскую, 15, где расположен главк МВД", - говорится в сообщении.

Его заместитель Светлана Крюкова на странице в Facebook сообщила, что по информации издания, также планируется обыск у Гужвы дома.

"Игоря Гужву задержали по сфабрикованному делу. Увезли в неизвестном направлении. По нашей информации, планируется обыск у него дома", - написала она.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером в здании, где расположена редакция издания "Страна.ua", прошел обыск.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Гужва якобы требовал и получил 10 тыс долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

Гужва заявил, что уголовное дело против издания сфальсифицировано. По его словам, это произошло после критической публикации о нардепе из фракции "Радикальной партии" Дмитрие Линько. Гужва отметил, что пару месяцев назад люди Линько предлагали ему 20 тыс долларов, чтобы снять материал. Однако Гужва отказался.

Нардеп из фракции Радикальной партии Дмитрий Линько отрицает слова Гужвы и заявил, что у него имеются доказательства вымогательства со стороны главреда "Страна.ua".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГужваСМИполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
Гужва
Зеленский ввел в действие санкции против Шария и Гужвы
Суд отменил международный розыск главреда "Страны" Гужвы – ГПУ
Суд не стал заочно брать под стражу Гужву, который живет в Вене
Последние новости
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
14:04
Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
13:52
фотоДрон атаковал авто с гражданскими на Днепропетровщине: ребенок в тяжелом состоянии
13:50
фотоДень музейного селфи: как его празднуют в мире и даже на передовой
13:43
Украинка Цуренко повторила личный рекорд на Australian Open и вышла в третий раунд
Все новости...
Реклама: