Гужву задержали и увезли в главк МВД

Главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужву задержали и примерно в 4 утра повезли в Главное управление МВД Украины в Киеве.

Об этом говорится на сайте издания.

"Судя по тому, что на месте обыска Игорю Гужве подозрение не было вручено, вполне вероятно, что его попытаются вручить в стенах главка. Адвокаты главного редактора также поехали на Владимирскую, 15, где расположен главк МВД", - говорится в сообщении.

Его заместитель Светлана Крюкова на странице в Facebook сообщила, что по информации издания, также планируется обыск у Гужвы дома.

"Игоря Гужву задержали по сфабрикованному делу. Увезли в неизвестном направлении. По нашей информации, планируется обыск у него дома", - написала она.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером в здании, где расположена редакция издания "Страна.ua", прошел обыск.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Гужва якобы требовал и получил 10 тыс долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика.

Гужва заявил, что уголовное дело против издания сфальсифицировано. По его словам, это произошло после критической публикации о нардепе из фракции "Радикальной партии" Дмитрие Линько. Гужва отметил, что пару месяцев назад люди Линько предлагали ему 20 тыс долларов, чтобы снять материал. Однако Гужва отказался.

Нардеп из фракции Радикальной партии Дмитрий Линько отрицает слова Гужвы и заявил, что у него имеются доказательства вымогательства со стороны главреда "Страна.ua".