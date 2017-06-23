Депутат Линько: Версия редакции "Страны" абсурдна

Народный депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько отрицает, что сам предлагал деньги изданию "Страна.ua".



Об этом он заявил в пятницу в Верховной Раде, отвечая на вопрос журналиста "Украинской правды".



"Я не настолько глуп, чтобы предлагать кому-то деньги за снятие статей", – заявил Линько.



"Версия редакции "Страна" абсурдна и полностью неправдива. И мы это докажем в суде", – добавил депутат.



Кроме того, Линько отметил, что общая сумма, которую якобы требовал от него главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва, составляла 20 тысяч долларов.

Как известно, 22 июня в помещение интернет-издания "Страна" пришли с обыском, который продлился до утра пятницы, 23 июня. Около 4 утра правоохранители увезли главного редактора Игоря Гужву.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Гужва якобы требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на одного из политиков.

Гужва заявил, что его подставили: якобы в апреле предлагали "за большие суммы" снять с сайта несколько материалов о лидере "радикалов" Олега Ляшко, а в мае за снятие материала о конфликте Ильи Кивы и нардепа "Радикальной партии" Дмитрия Линько предлагали $20 тысяч. Главный редактор заверил, что в обоих случаях отказался.

Роман Романюк, УП