Главный редактор "Страны" заявляет о "подставе"

Главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва после ночного обыска в редакции и задержания утром 23 июня вышел на связь с коллегами и заявил о провокации против него.

"Ещё в середине апреля мне сказали, что против меня возбуждено дело по поводу вымогательства у какого-то народного депутата. Я тогда удивился этой информации, потому что ничего такого даже и близко не было", – сообщил он "Стране".

"Но в конце апреля ко мне поступили предложения снять с сайта за крупные суммы несколько материалов про Ляшко. Я отказался", – заявил Гужва.

"В середине мая на меня вышли снова с подобным предложением, но хотели снять конкретно один материал – про конфликт Ильи Кивы и нардепа от Радикальной партии Ляшко по фамилии Линько. Сумму предложили в 20 000 долларов. Я снова отказался", – сообщил главный редактор "Страны".

По словам Гужвы, тогда он уже понимал, что "это точно подстава".

"С тех пор ни от Линько, ни от Ляшко ко мне больше с предложениями не приходили. Вплоть до 22 июня, когда некие люди представившись полицией, ворвались к нам в редакцию. Они зачитали некий документ, который они назвали "ухвалой суда" и который, как они сами потом признались, является никчемным (поэтому обыск по нему и не проводили)", – заявил он.

"В этом "документе" и был упомянут и Линько, и 20 000 долларов. Почему пришли? Видимо, надоело ждать когда я начну "вымогать" нечто у Линько и решили уже приступить к действиям (дело-то вели с апреля - жалко бросать)", – уточнил Гужва.

"В общем, вся эта история - заранее спланированная провокация против меня и против "Страны". Как и всякая провокация обречена на провал. Прорвёмся!", – заявил он.

Как известно, 22 июня в помещение интернет-издания "Страна" пришли с обыском, который продлился до утра пятницы, 23 июня. Около 4 утра правоохранители увезли главного редактора Игоря Гужву.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Гужва якобы требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на одного из политиков.



Депутат Линько заявил, что "со стороны редакции "Страна.ua" был шантаж и вымогательство денег".