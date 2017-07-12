Главные новости дня

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Среда, 12 июля 2017, 20:54

Подборка самых важных новостей за 12 июля на Украинской правде.

Об Ryanair. Международный аэропорт "Борисполь" заявляет, что переговоры с лоукостером "Ryanair" были обречены на провал, но готов к аудиту переговорного процесса.

А министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подал в правительство представление на увольнение гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина.

О медицинской реформе. Комитет Верховной Ради саботирует медицинскую реформу, а внесенные 396 правок все нивелируют, заявляет и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

О Добкине. Регламентный комитет ВР признал представление ГПУ о разрешении на привлечение к ответственности нардепа от "Оппоблока" Михаила Добкина достаточно обоснованным.

О Луценко. САП кроме возможного внесения недостоверных данных в декларации Юрия Луценко расследует факт злоупотребления властью при его назначении генеральным прокурором Украины.

О НАБУ. Антикоррупционный комитет парламента рекомендовал 4 кандидата в аудиторы Национального антикоррупционного бюро: Александру Яновскую, Сергея Гончаренко, МартуБорщ, Карлоса Кастресану.

О Шеремете. Комитет защиты журналистов считает, что расследование убийства журналиста Павла Шеремета в Украине забуксовало.

Также в комитете призывают Порошенко задействовать все ресурсы для привлечения к ответственности виновников убийства Шеремета, а ЕС выступить с резким заявлением.

Сам Порошенко выступает за то, чтобы украинским следователям в расследовании убийства Шеремета помог иностранный эксперт.

О киберугрозах. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что украинские парламентарии стали соучастниками киберпреступлений против собственной страны.

Об "Укрэнерго". В помещении Государственной энергокомпании "Укрэнерго" правоохранители проводили обыски.

О зоне АТО. Один боец ​​погиб в результате обстрела боевиками позиции рядом с Зайцевым утром в среду.

О российских военнослужащих. Мать российского военнослужащего Виктора Агеева Светлана просит президента Петра Порошенко его помиловать.

Темы: СМИ
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