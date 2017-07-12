Порошенко пропонує долучити до справи Шеремета іноземця – CPJ

Президент Петро Порошенко виступає за те, щоб українським слідчим у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета допоміг іноземний експерт.

Про це повідомив виконавчий директор Комітету захисту журналістів (Committee to Protect Journalists) Джоел Саймон під час презентації доповіді КЗЖ у цій справі в Українському кризовому медіа-центрі у Києві 12 липня.

"У нас був шанс зустрітися вчора з президентом Порошенком… Порошенко запропонував нам запросити міжнародно визнаного розслідувача в національну команду… Створити такий механізм було б дуже добре", – сказав він.

In our meeting with @poroshenko the president proposed greater international cooperation to find out #whokilledSheremet pic.twitter.com/VrcKKaKpIm — Joel Simon (@Joelcpj) July 12, 2017

Раніше представники Комітету захисту журналістів пропонували українській владі провести незалежне міжнародне розслідування убивства журналіста Павла Шеремета, яке в Україні досі не розкрито, хоча минув рік від скоєння цього злочину.

Як відомо, 11 липня Порошенко заявив, що правоохоронні органи повинні найближчим часом публічно відзвітувати про результати розслідування убивства Шеремета.

Прес-конференція правоохоронців із цього приводу може відбутися 20 липня.

Майже рік тому, 20 липня 2016 року, Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху у центрі Києва. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.

Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. 15 травня Устименка допитали.

У поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.

Олена Рощенко, УП