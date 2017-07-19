В Европарламенте призвали Киев найти убийц Шеремета

Депутат Европарламента Ребекка Хармс призвала власти Украины выполнить свое обещание и завершить расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на интервью, взятое у депутата в Германии.

"Украинская власть должна выполнить свои обещания, найти и отдать под суд всех лиц, виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета", - сказала немецкий политик.

Ее серьезно встревожили выводы недавнего специального доклада Комитета по защите журналистов о том, что расследование по делу Шеремета стоит на месте. Это наводит на мысль об "отсутствии политической воли, давление на следствие и серьезные провалы в официальном расследовании". Эти проблемы должны быть решены, отмечает Хармс.

Она приветствует то, что президент Петр Порошенко пообещал лично содействовать расследованию и пригласить иностранных экспертов на помощь. Евродепутат надеется, что партнеры Украины, включая Европейский Союз, смогут предоставить финансовую и техническую помощь, которая позволит провести независимое расследование.

Депутат ЕП отмечает, что украинская власть достигла в последнее время прогресса в проведении некоторых реформ в сфере средств массовой информации, включая создание общественного вещания, способствует прозрачности в сфере собственности СМИ. Однако, отмечает она, Украине нужна эффективная система защиты журналистов от насилия и убийств, которые не должны оставаться безнаказанными.

Как сообщалось, генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти также требует найти убийц журналиста Павла Шеремета.

Как известно, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Журналисты "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.



Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименкооказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. 15 мая Устименко допросили.

В полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов – и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России и Украины.



Президент Петр Порошенко предложил включить международно признанного расследователя в украинскую следственную группу по делу Шеремета.