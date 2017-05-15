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Грицак заявляет, что Устименко не выполнял задач СБУ под домом Шеремета

Понедельник, 15 мая 2017, 10:39
Грицак заявляет, что Устименко не выполнял задач СБУ под домом Шеремета

Глава СБУ Василий Грицак заявляет, что Игорь Устименко не совершал никаких задач СБУ под зданием, где жил Павел Шеремет в ночь, когда была заложена взрывчатка под машину журналиста.

Об этом на брифинге заявил глава СБУ, отвечая на вопросы журналистов.

"Он в СБУ не имел никакого отношения с 2014 года", - заявил он.

На уточняющий вопрос, может ли быть, чтоб он был под каким-то прикрытием, Грицак ответил: "Нет, он не работал в интересах Службы безопасности".

Грицак также уточнил, что Устименко был уволен из рядов СБУ 29 апреля 2014 по состоянию здоровья.

При этом Грицак заявил, что СБУ готова содействовать Нацполиции в установлении местонахождения Устименко.

"Дело расследуется Нацполицией, главным следственным управлоением. Мы общались с руководителем Нацполиции – Генерал Кононенко общался с главной Нацполицией Князевым, мы готовы содействовать... Мы не можем вызвать на допрос, не имея поручения следователя Нацполиции", - сказал он.

"Мы посодействуем (в установлении) его местонахождения, доставки, чего угодно", - сказал Грицак.

Как известно, также Порошенко заявил, что 6 раз встречался с руководителями расследования убийства журналиста Павла Шеремета, и добавил, что должен обеспечить "прозрачность следствия". По словам Порошенко, он считает, что "неправильно, когда в Администрации президента будут дублировать следствие".

10 мая 2017 года был обнародован фильм-расследование об убийстве Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что бывший или нынешний сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета. Также Гнап заявил, что работники СБУ изъяли сервер с видео с камер наблюдения в одном из магазинов возле дома Павла и вернули его пустым.

МВД вызвало на допрос авторов фильма-расследования "Убийство Павла" и Игоря Устименко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Экс-сотрудника СБУ, который фигурирует в расследовании журналистов - Игоря Устименко - вызвали на допрос 15 мая.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Дело Шеремета
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