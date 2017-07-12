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Дело Шеремета заморожено – Комитет защиты журналистов

Среда, 12 июля 2017, 11:47

Комитет защиты журналистов считает, что расследование убийства журналиста Павла Шеремета в Украине забуксовало.

Свой отчет "Отказ от правосудия: расследование убийства Павла Шеремета в Украине не дало результатов" его представители презентовали в Украинском кризисном медиа-центре.

Журналист Кристофер Миллер, который писал отчет, отметил: "Я начал работу над отчетом в январе, когда прошло уже более 6 месяцев с тех пор, как Павел был убит".

 

"Дело было заморожено. Мотивы не были установлены, большое количество времени и усилий потратили на розыск следов преступления – и это не дало никаких ниточек. А признакам убийства очень мало внимания уделили", – констатировал он.

"Убийцы, которых видно на камерах наблюдения, когда они закладывают бомбу, не определены – не говоря уже о задержании. Только благодаря усилиям журналистов мы увидели их на видео", – сказал Миллер.

Он напомнил о том, что Служба безопасности Украины удалила видео  с некоторых камер наблюдения и следственные органы мешали друг другу.

"Потенциальные свидетели и коллеги Шеремета говорят, что их не вызывали на тщательный допрос. Семья Павла, друзья и журналисты, с которыми я говорил, обвиняли власть в неспособности к работе, халатности и саботаже", – добавил Миллер.

"Что у нас сейчас есть, – это неполное расследование, которое дало очень мало результатов", – констатировал он.

В свою очередь, координатор программы КЗЖ в Европе и Азии Нина Огнянова заявила, что в отчете содержится два основных блока рекомендаций – украинским властям и международному сообществу.

"КЗЖ призывает официальных лиц оживить расследования, сосредоточиться на работе Шеремета в Украине как на возможном мотиве преступления и поддерживать любое параллельное независимое расследование, а СМИ – постоянно докладывать о результатах", – сказала она.

"Мы также призываем президента Порошенко осудить угрозы и нападения на журналистов в Украине и заверить, что они будут тщательно расследованы", – заявила Огнянова.

"Мы также призываем его публично подтвердить критическую роль независимой прессы в Украине", – добавила она.

Огнянова отметила: "Мы также призываем российское и белорусское правительства полностью сотрудничать в расследовании убийства Шеремета и облегчать доступ расследователям, чтобы они рассмотрели любые признаки дела, которые могли бы привести к результатам".
 
КЗЖ также ожидает активности от Евросоюза и Совета Европы и настаивает, чтобы европейские делегаты участвовали во встречах саммита ЕС – Украина в Киеве на этой неделе.

Как известно, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Журналисты "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. 15 мая Устименко допросили.

В полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

Алена Рощенко, УП, дополнено

Темы: Дело ШереметаСМИмедиа
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