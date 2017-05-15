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Устименко явился на допрос по делу Шеремета - Нацполиция

Понедельник, 15 мая 2017, 16:05

Бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко, который находился под домом Павла Шеремета в ночь, когда закладывали взрывчатку под авто журналиста, явился на допрос в Нацполицию.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Он явился на допрос по вызову, в соответствии с порядком, установленным УПК", - отметил он.

"Проводятся соответствующие следственные действия. Продолжается проверка предоставленной информации", - добавил Тракало.

Как известно, также Порошенко заявил, что 6 раз встречался с руководителями расследования убийства журналиста Павла Шеремета, и добавил, что должен обеспечить "прозрачность следствия". По словам Порошенко, он считает, что "неправильно, когда в Администрации президента будут дублировать следствие".

10 мая 2017 года был обнародован фильм-расследование об убийстве Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что бывший или нынешний сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета. Также Гнап заявил, что работники СБУ изъяли сервер с видео с камер наблюдения в одном из магазинов возле дома Павла и вернули его пустым.

МВД вызвало на допрос авторов фильма-расследования "Убийство Павла" и Игоря Устименко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Экс-сотрудника СБУ, который фигурирует в расследовании журналистов - Игоря Устименко - вызвали на допрос 15 мая.

Оксана Коваленко, УП

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