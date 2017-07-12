Порошенко предлагает привлечь к делу Шеремета иностранца – CPJ

Президент Петр Порошенко выступает за то, чтобы украинским следователям в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета помог иностранный эксперт.



Об этом сообщил исполнительный директор Комитета защиты журналистов (Committee to Protect Journalists) Джоэл Саймон во время презентации доклада КЗЖ по этому делу в Украинском кризисном медиа-центре в Киеве 12 июля.



"У нас был шанс встретиться вчера с президентом Порошенко... Порошенко предложил нам пригласить международно признанного расследователя в национальную команду... Создать такой механизм было бы очень хорошо", – сказал он.

In our meeting with @poroshenko the president proposed greater international cooperation to find out #whokilledSheremet pic.twitter.com/VrcKKaKpIm — Joel Simon (@Joelcpj) July 12, 2017

Ранее представители Комитета защиты журналистов предлагали украинским властям провести независимое международное расследование убийства журналиста Павла Шеремета, которое в Украине до сих пор не раскрыто, хотя прошел год после совершения этого преступления.

Как известно, 11 июля Порошенко заявил, что правоохранительные органы должны в ближайшее время публично отчитаться о результатах расследования убийства Шеремета.



Пресс-конференция правоохранительных органов по этому поводу может состояться 20 июля.

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Почти год назад, 20 июля 2016 года, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Журналисты "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.



Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. 15 мая Устименко допросили.

В полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

Алена Рощенко, УП