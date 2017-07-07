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Украине советуют международное расследование убийства Шеремета

Пятница, 7 июля 2017, 16:29
Украине советуют международное расследование убийства Шеремета

Комитет защиты журналистов констатирует, что убийство Павла Шеремета в Украине не раскрыли, – и предлагает провести международное расследование.

12 июля Committee to Protect Journalists (CPJ) представит в Киеве отчет "Отказ от правосудия: расследование убийства Павла Шеремета в Украине не дало результатов".

Комитет защиты журналистов в пресс-релизе отмечает, что прошел почти год после гибели Павла Шеремета от подрыва автомобиля в Киеве, однако до сих пор никого не арестовали.

"Украина не смогла предоставить доказательства, подтверждающие ее заявление о причастности России, а недостатки в расследовании вызывают сомнения в том, что Украина способна провести его независимо", – делает вывод организация.

В отчете Комитета по защите журналистов по делу Шеремета говорится, что "для восстановления доверия к следствию Украине следует рассмотреть возможность проведения независимого международного расследования, чтобы каждый мотив был тщательно изучен".

Отчет CPJ содержит анализ угроз, которые могли существовать для Шеремета в Беларуси, России и Украины во время его работы в этих странах; интервью с коллегами журналиста и следователями о расследовании убийства, хронологию событий последних месяцев пребывания Шеремета в Киеве.

Упоминается и о наблюдении за Шереметом и его коллегами из "Украинской правды".

Комитет отмечает враждебное отношение к журналистам в Украине на время убийства Шеремета, в частности, на фоне напряженности между Украиной и Россией.

"Команда, которая ведет расследование, должна со всей серьезностью рассмотреть тот факт, что во время, когда было совершено убийство Павла Шеремета, отношение к журналистам в Украине было достаточно враждебным, а также утверждение журналиста о том, что за ним следили в течение нескольких месяцев до его гибели", – сказал исполнительный директор CPJ Джоэл Саймон.

По его мнению, международное расследование может восстановить справедливость.

"Павел Шеремет был бескомпромиссным журналистом в течение всей своей карьеры, которую он выстроил в трех странах бывшего советского блока. Он пережил угрозы, преследования, атаки и тюремное заключение, и все же продолжал критически освещать события", – сказала координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.

По ее словам, "Шеремет верил в необходимость бороться за справедливость, задавать сложные вопросы и искать ответы" – и поэтому надо добиться справедливости для него.

Отчет писал независимый журналист Кристофер Миллер, вступительное слово готовила координатор программ CPJ Нина Огнянова. Документ содержит рекомендации для украинских властей, в частности президента Петра Порошенко, международного сообщества, Евросоюза и Совета Европы.

Отчет CPJ представят 12 июля в Украинском кризисном медиа-центре, в среду же его рассмотрит комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики.

CPJ напоминает, что Павел Шеремет в 1998 году получил от него международную премию свободы прессы. Организация предлагает в соцсетях использовать хэштег #WhoKilledSheremet?

Как известно, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Журналисты "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. 15 мая Устименко допросили.

В полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Дело ШереметаубийствомедиаСМИ
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