Украине советуют международное расследование убийства Шеремета

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Пятница, 7 июля 2017, 16:29

Комитет защиты журналистов констатирует, что убийство Павла Шеремета в Украине не раскрыли, – и предлагает провести международное расследование.

12 июля Committee to Protect Journalists (CPJ) представит в Киеве отчет "Отказ от правосудия: расследование убийства Павла Шеремета в Украине не дало результатов".

Комитет защиты журналистов в пресс-релизе отмечает, что прошел почти год после гибели Павла Шеремета от подрыва автомобиля в Киеве, однако до сих пор никого не арестовали.

"Украина не смогла предоставить доказательства, подтверждающие ее заявление о причастности России, а недостатки в расследовании вызывают сомнения в том, что Украина способна провести его независимо", – делает вывод организация.

В отчете Комитета по защите журналистов по делу Шеремета говорится, что "для восстановления доверия к следствию Украине следует рассмотреть возможность проведения независимого международного расследования, чтобы каждый мотив был тщательно изучен".

Отчет CPJ содержит анализ угроз, которые могли существовать для Шеремета в Беларуси, России и Украины во время его работы в этих странах; интервью с коллегами журналиста и следователями о расследовании убийства, хронологию событий последних месяцев пребывания Шеремета в Киеве.

Упоминается и о наблюдении за Шереметом и его коллегами из "Украинской правды".

Комитет отмечает враждебное отношение к журналистам в Украине на время убийства Шеремета, в частности, на фоне напряженности между Украиной и Россией.

"Команда, которая ведет расследование, должна со всей серьезностью рассмотреть тот факт, что во время, когда было совершено убийство Павла Шеремета, отношение к журналистам в Украине было достаточно враждебным, а также утверждение журналиста о том, что за ним следили в течение нескольких месяцев до его гибели", – сказал исполнительный директор CPJ Джоэл Саймон.

По его мнению, международное расследование может восстановить справедливость.

"Павел Шеремет был бескомпромиссным журналистом в течение всей своей карьеры, которую он выстроил в трех странах бывшего советского блока. Он пережил угрозы, преследования, атаки и тюремное заключение, и все же продолжал критически освещать события", – сказала координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.

По ее словам, "Шеремет верил в необходимость бороться за справедливость, задавать сложные вопросы и искать ответы" – и поэтому надо добиться справедливости для него.

Отчет писал независимый журналист Кристофер Миллер, вступительное слово готовила координатор программ CPJ Нина Огнянова. Документ содержит рекомендации для украинских властей, в частности президента Петра Порошенко, международного сообщества, Евросоюза и Совета Европы.

Отчет CPJ представят 12 июля в Украинском кризисном медиа-центре, в среду же его рассмотрит комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики.

CPJ напоминает, что Павел Шеремет в 1998 году получил от него международную премию свободы прессы. Организация предлагает в соцсетях использовать хэштег #WhoKilledSheremet?

Как известно, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Алена Рощенко, УП

Темы: Дело Шеремета убийство медиа СМИ
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