Эксперт, которого цитировала NYT: Украина может доказать свою невиновность
Эксперт по ракетам из Международного института стратегических исследований США Майкл Эльман, на которого ссылалось расследование The New York Times, считает, что Украина должна провести расследование ракетного скандала совместно с США.
Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки".
На вопрос, что нужно сделать Украине, чтобы уменьшить вред для себя в этой ситуации, Эльман ответил:
"Я бы порекомендовал провести расследование. Начать диалог с правительством США, с разведкой США, узнать, могут ли они предоставить доказательства или информацию, и провести криминалистический анализ, чтобы попытаться определить вероятность того, что это имело место".
"И если это все-таки произошло, и правительство не имело к этому отношения, они должны заявить: "Вот что произошло в соответствии с нашими выводами", - добавил он.
Эльман еще раз повторил, что не считает, что правительство Украины способствовало КНДР в получении ракетных технологий. По его мнению, Северная Корея технологии получила от незаконной сети торговцев оружием, уголовных банд и тому подобное.
Эксперт также заявил, что не контактировал с россиянами в этом вопросе, и не хотел навредить Украине своим исследованием.
"Я не контактирую с любыми россиянами. Я не фанат Путина. Я симпатизирую Украине и сочувствую ей из-за аннексии Крыма. Я не участвую в агитации, пропаганде, которые спонсируют россияне. Я не думаю, что The New York Times участвуют в чем-то подобном", - подчеркнул он.
Также Эльман отметил, что ни один его источник не происходит из Украины.
"Это лица, которые часто посещают Украину. Я не буду предоставлять другие подробности", - добавил эксперт.
Кроме того Эльман отметил, что, согласно его источникам, модификации двигателей, которые есть у КНДР, также видели в Украине.
"Это не означает, что КБ "Южное" осуществило эти модификации. Это могли сделать другие. Или двигатели были созданы одновременно, или же речь идет о продукте, который был сделан давно, а позже его использовали какие-то темные дельцы, которым удалось вывезти его за пределы Украины или России", - подчеркнул он.
Также эксперт предположил, что кто-то мог похитить ракеты КБ "Южное", чего не заметила охрана.
"Помните, что речь идет о предметах, которые больше не использовались. Их использовали более 10 лет. Поэтому их охрана не была бы приоритетом в противовес собственно оборудованию завода и другим подобным вещам", - отметил Эльман.
Как известно, американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой, ссылаясь на слова Эльмана отмечало, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно, с украинского завода "Южмаш".
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем комментарии в ответ на публикацию The New York Times заявил, что Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею.
Появление соответствующих публикаций в иностранных СМИ в Мининформполитики Украины и на заводе "Южмаш" назвали провокацией и кампанией российских спецслужб.
И.о. председателя Государственного космического агентства Украины Юрий Радченко отметил, что Украина ранее поставляла космические ракеты с двигателями РД-250 в Россию, и сейчас РФ вполне может передавать их Северной Корее.
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