Ложь об украинских двигателях в КНДР распространила Россия – Турчинов

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Вторник, 22 августа 2017, 16:33

Россия распространила среди представителей военно-дипломатического корпуса слухи, что северокорейская ракета разработана с помощью украинских специалистов.

Об этом говорится в докладе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

"По информации нашей разведки, в начале июня 2017 года российская сторона в инициативном порядке распространила среди отдельных представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, позиционный материал о том, что северокорейская ракета разработана с помощью украинских специалистов", - говорится в документе.

По словам Турчинова, поскольку у российских спецслужб есть связи с экспертами и журналистами разных стран, в данном случае они использовали для дискредитации Украины американского эксперта Майкла Еллемана, семья которого имеет очень тесные отношения с ключевыми должностными лицами российских спецслужб.

"Еллеман был цинично использован российскими спецслужбами как одно из многих звеньев предварительно настроенной РФ системы распространения провокационной информации", - говорится в заявлении.

Секретарь СНБО сообщил, что для нейтрализации негативных последствий вышеупомянутой публикации в New York Times Украина подготовила рекомендации соответствующим государственным органам.

"Рабочая группа по вопросам проверки информации, изложенной в статье издания New York Times, считает журналистский материал от 14 августа 2017 элементом информационного прикрытия и отвлечения внимания мирового сообщества от предполагаемого участия РФ в реализации северокорейских ракетных программ", - отмечается в сообщении.

Резюмируя изложенное, Турчинов отметил, рабочая группа единогласно пришла к выводу, который "полностью опровергает причастность Украины к реализации программ по разработке баллистических ракет Северной Кореи".

Как сообщалось, президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел инициировать рассмотрение непричастности Украины к ракетной программе в Северной Корее на Совете безопасности ООН.

Ранее издание The New York Times написало, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен благодаря закупке на черном рынке двигателей, возможно, с украинского завода.

Украинская правда

Темы: СНБО Турчинов Северная Корея скандал Росcия
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