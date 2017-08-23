СМИ: ФБР подозревает, что Манафорт получил от ПР и РФ $80-100 млн

По данным расследования ФБР, бывший политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт и его фирмы за десятилетие могли получить от 80 до 100 миллионов долларов от про-московских украинских и российских клиентов.

Об этом пишет американское издание Miami Herald.

Два источника, знакомые с данными расследования, сообщили, что следователи ФБР работают над подтверждением информации о том, что Манафорт и консалтинговые фирмы, которые он возглавлял, за десятилетие получил от 80 до 100 миллионов долларов от про-московских украинских и российских клиентов.

Источники также отмечают, что специальный советник ФБР Роберт Мюллер сосредоточился на изучении сложной финансовой картины Манафорта, пытаясь установить уклонялся ли он от выплаты налогов и участвовал ли в каких-либо схемах по отмыванию денег, а охота за его финансовыми отчетами через лабиринт оффшорных банковских счетов стала важным этапом расследования.

Ранее СМИ сообщали, что Манафорт тайно работал на российского миллиардера Олега Дерипаску, продвигая интересы Владимира Путина. Он предлагал противодействовать антироссийской оппозиции в постсоветских странах.

Также сообщалось, что Манафорт подал в минюст США документы, свидетельствующие о получении им от Партии регионов в 2012-2013 годах 17 млн ​​долларов.

Документы Манафорта, представленные в Минюст США, не охватывают весь период его работы в Украине. В частности, в записях "амбарной книги" ПР упоминаются $12,7 млн, которые предназначались для фирмы Манафорта с 2007 по 2012 гг.

Позже газета The New York Times, ссылаясь на финансовые отчеты Кипрского банка, сообщила, что Манафорт имел финансовые обязательства перед российским олигархом Олегом Дерипаской и бывшим депутатом Партии Регионов Иваном Фурсиным на $17 млн.

Нардеп Сергей Лещенко в статье "Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан" отмечал, что Партия регионов оплачивала услуги политтехнолога Пола Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.

Как сообщалось, в начале августа агенты ФБР провели обыск в доме Манафорта, поскольку он, как бывший глава избирательной кампании президента Дональда Трампа, также является одной из ключевых фигур в расследовании вмешательства РФ в президентские выборы в США в прошлом году.