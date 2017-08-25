Один из "налоговиков Клименко" умер от сердечного приступа - адвокат
Один из фигурантов дела "налоговиков Клименко", экс-глава ГНИ в Подольском районе Киева Алексей Ярошенко умер от сердечного приступа.
Об этом сообщил 23 августа в Facebook его адвокат Юрий Иващенко.
"Матиос заигрался. В деле налоговиков первая смерть. По сути убили фигуранта дела - Алексея Ярошенко. Его довели до сердечного приступа. Всего 41 год. В деле нет перспективы, поскольку нет доказательств. Поэтому в ход идёт самая грязь, которая может быть", - заявил он.
Адвокат утверждает, что, по информации близких, на Ярошенко жестко давили из военной прокуратуры, склоняли к сделке со следствием, угрожали уголовным наказаниями ему и его семье.
Как сообщалось, 21 июня Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения Алексею Ярошенко.
"Постановить новое решение, которым ... применить к Ярошенко меру пресечения в виде залога в размере 5 млн. грн", - отметили в суде.
Ярошенко подозревался в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации"), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") УК Украины.
24 мая правоохранители провели более 400 обысков у налоговиков в 15 областях Украины в рамках антикоррупционной операции.
Полиция собрала доказательства, что налоговая служба при руководстве экс-главы Миндоходив и сборов Александра Клименко нанесла государству ущерб из-за непоступления в бюджет налогов на сумму 95,9 млрд гривен.
В рамках расследования относительно преступной группы экс-президента Виктора Януковича были задержаны 24 бывших руководителей Министерства доходов и сборов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.