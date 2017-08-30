Шуфрич хочет взять своего сына на поруки

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Среда, 30 августа 2017, 13:37

Народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич готов взять своего сына Нестора на поруки.

Об этом во время судебного заседании 30 августа заявили адвокаты Шуфрича-младшего, где ему выбирают меру пресечения.

"Вот заявление Нестора Шуфрича о желании взять подозреваемого на поруки. Нестор Иванович является человеком, который заслуживает доверия", - сказал адвокат.

 
На заседание прибыли все Шуфричи

"У свою чергу депутат Шуфрич, який присутній у судовій залі, попросив суддю задовольнити його клопотання. ">В свою очередь депутат Шуфрич, который присутствует в зале, попросил судью удовлетворить его ходатайство.

"Прошу учесть это ходатайство стороны защиты и удовлетворить его", - сказал нардеп.

 
Нестор Несторович Шуфрич - виновник ДТП

Как известно, 30 августа Шевченковский районный суд избирает меру пресечения Нестору Шуфричу, который совершил ДТП в Киеве 26 августа.

29 августа полиция объявила о подозрении сыну нардепа Нестору Шуфричу-младшему.

В субботу вечером Нестор Несторович Шуфрич на автомобиле Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами. Первую помощь мужчине предоставил сын главного раввина Украины Моше Асман.

27 августа советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что суд может назначить сыну нардепа Нестора Шуфрича условное наказание и большой штраф.

Согласно информации СМИ, пострадавшему 31-летнему Алексею Мельниченко сделали несколько операций.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП

Темы: Шуфрич суд ДТП
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