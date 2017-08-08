Найцікавіше: 2008. Україна "висловлює занепокоєння" через російсько-грузинську війну 2013. Кожен четвертий український школяр вживав наркотики 2015. Жерар Депардьє і ще 13 осіб, що загрожують нацбезпеці України

2001, середа

Головна військова прокуратура Росії порушила справу проти колишнього віце-прем'єра України Юлії Тимошенко. Її підозрюють у фінансових махінаціях. Це сталося внаслідок розслідування справи відносно екс-начальника ГУ військового бюджету і фінансування Міноборони РФ Георгія Олійника у зв'язку з нецільовим використанням $450 млн. бюджетних коштів. Карну справу щодо Тимошенко обіцяли передати ГПУ.

В "Батьківщині" впевнені, що Кучма умовляв Путіна відкрити справу проти Тимошенко в обмін на пільговий допуск російського капіталу на український ринок.

2002, четвер

За один тиждень українські правоохоронці відкрили понад 20 кримінальних справ проти компаній, засновниками чи акціонерами яких є депутати "Нашої України". За словами нардепа Олега Рибачука, представники УБОЗу прямо вимагають від власників фірм написати заяву про вихід з "Нашої України".

2003, п’ятниця

– "Я колись говорив Медведчуку, що йому не пощастило з партією. Коли він і його група розбирали партії, всі варіанти були розібрані. Залишилися тільки соціал-демократи". Політолог Дмитро Видрін про те, що дискомфортно їздити на шестисотому Мерседесі, і при цьому бути соціал-демократом.

– Один з лідерів СДПУ(о) Нестор Шуфрич розповів, як партія надає матеріальні блага в обмін на членство в ній. На Закарпатті постраждалим від повені членам СДПУ(о) видавали шифер. Вчителям, що бажали вступити в партію, профінансували виготовлення фотографій. А пенсіонери трьох сіл написали заяви про вступ в партію після того, як почала вирішуватися проблема з проведенням газу в їхні населені пункти.

2005, понеділок

– "Прихильники Ющенка... перетворили Майдан на сонячне помаранчеве диво". В підручник з історії України для 5 класу увійшла Помаранчева революція. Видавництво, що його випустило, виграло відповідний конкурс Міносвіти.

"Його (Ющенка) перемога — це перемога всього українського народу, що хоче жити заможним і щасливим життям", – йдеться у підручнику.

– "У мене з Петром Олексійовичем (Порошенком) завжди були чудові відносини. Товариські. Ми, можна сказати, колеги, обоє займалися кондитерським бізнесом. У нас завжди була здорова конкуренція". Голова Донецької облради Борис Колесников, який нещодавно вийшов з-під варти, впевнений, що секретар РНБО Петро Порошенко в питанні Колесникова на прокуратуру не тиснув.

2006, вівторок

– "Я можу знову-таки сказати абсолютно відверто: ми щодо цієї фігури (Юрія Луценка на пост міністра МВС) голосували, стиснувши зуби і заплющивши очі". Один з лідерів Партії регіонів Євген Кушнарьов розповідає, як кандидатура Луценка стала одною з домовленостей між Віктором Ющенком та Віктором Януковичем.

– Соцпартія вимагає у нардепа-"бютівця" Олега Ляшка вибачень за інформацію з порнографічних сайтів. Раніше Ляшко звинуватив лідера СПУ Олександра Мороза в тому, що він отримав 300 млн доларів за розвал "помаранчевої" коаліції та майбутній імпічмент президенту Ющенко. Проте докази цього він в ГПУ не передав.

2007, середа

Напередодні парламентських перевиборів уряд Миколи Азарова обіцяє знайти кошти, щоб забезпечити всі соціальні виплати, які є в передвиборчій програмі Партії регіонів. Зокрема мова йде про виплати при народженні дитини: від 11700 грн за первістка (до того було 8, 5 тис. грн.) до 50 тис. грн за третю дитину.

2008, п’ятниця

– Почалася гостра фаза війни між Росією та Грузією. Російські літаки почали атакувати грузинські позиції. Президент Грузії Михайло Саакашвілі оголосив загальну мобілізацію. У Південну Осетію увійшли російські війська і танки.

Україна висловила "глибоке занепокоєння" та закликала Росію вивести війська з Грузії.

– "Могу сказать одно, глядя вам в глаза: я ни разу не сделал так, чтобы я подвергался меньшей опасности, чем Ющенко". Євген Червоненко, який під час виборчих перегонів охороняв кандидата Віктора Ющенко, згадує ті часи.

2009, субота

– Кредити МВФ стають для української економіки сильнодіючим наркотиком, заявив лідер Партії регіонів Віктор Янукович. За його словами, гроші використовуються на поточні потреби уряду, а не для вирішення фундаментальних проблем.

2011, понеділок

"В день арешту, коли почалась бійка під час спроби вивезення Юлії Володимирівни з будинку суду, десь п'ятсот людей ось тут билося з "Беркутом". Але ще більша кількість людей стояли на тому боці Хрещатика, їли морозиво і фотографували!" Соратника Юлії Тимошенко Олександра Турчинова лякають події минулого тижня, коли "Беркут" біля суду бився з прихильниками Тимошенко.

Печерський райсуд Києва відмовився випустити з-під арешту Юлію Тимошенко та Юрія Луценка. А в міліції пообіцяли демонтувати намети, що встановлені біля суду у підтримку заарештованих політиків.

2012, середа

Президент Віктор Янукович підписав закон "Про засади державної мовної політики", який розширює використання регіональних мов. Проти закону протестували проукраїнські активісти. Захисники української мови закликали всіх небайдужих в День незалежності зібратися в Києві та провести акцію протесту.

2013, четвер

Кожен четвертий український школяр має досвід вживання наркотичних речовин, йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я. У більшості випадків це марихуана і гашиш. Найчастіше їх пробують у період з 13 до 16 років.

2014, п’ятниця

– 15 українських бійців загинули та 79 отримали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. У Луганську від обстрілів загинула 6-річна дитина.

Українські військові звільнили село Круглик Луганської області.

– На території Росії залишаються п’ятеро офіцерів 72-ої бригади, яку 4 серпня бойовики відтіснили на територію РФ. Слідчий комітет Росії подав клопотання про їх арешт, нібито у рамках розслідування кримінальної справи про застосування заборонених засобів і методів ведення війни.

– 60 комп’ютерів в українському уряді, а також близько десяти в українських посольствах були інфіковані російськими хакерами, які таким чином отримали доступ до важливих даних.

2015, субота

– Один військовослужбовець загинув і ще 9 дістали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

Бойовики обстріляли з артилерії Дзержинськ. Місто було частково знеструмлено, у тому числі три шахти. Під землею залишилися 216 шахтарів.

– Жерар Депардьє, Йосиф Кобзон, Михайло Боярський та ще 11 осіб, на думку Міністерства культури, створюють загрозу нацбезпеці України. Відповідний список Мінкульт надав СБУ. При цьому Держкіно не дозволяє демонструвати фільм, якщо одним з його учасників є особа з цього списку.

2016, понеділок

– Нардеп Надія Савченко організувала мітинг під Адміністрацією президента з вимогою звільнити українців, які знаходяться в полоні бойовиків. А її сестра Віра Савченко запропонувала у якості переговірника щодо обміну полоненими дружину Віктора Медведчука Оксану Марченко.

– Службові особи "Приватбанку" протягом 2014 року заволоділи 19 млрд грн, які були виділені на рефінансування – про це йдеться у матеріалах досудового розслідування за фактом заволодіння коштами НБУ. У "Приватбанку" відповіли, що ця інформація не професійна і не відповідає дійсності.

– Екс-нардепа Олександра Шепелєва, якого шукають українські правоохоронці, випустили з російського СІЗО. В ГПУ пояснили відмову в екстрадиції тим, що Шепелев почав працювати на ФСБ Росії. Проте екс-голова Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький заявив, що звільнення сталося завдяки бездіяльності ГПУ та Мінюсту України.

Справу проти Шепелева за причетність до розкрадання коштів "Родовід Банку" порушили ще в 2012 році. У березні 2014 київський суд його арештував, але він втік разом із конвоїром. Пізніше Шепелева затримали у Росії, але так й не екстрадували.

Рустем Халілов, для УП