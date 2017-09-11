Прорыв Саакашвили: В деле появилась новая статья

Национальная полиция расследует события на границе Польши и Украины по еще одной статье.

Об этом "Украинской правде" сообщил директор департамента по коммуникациям МВД Артем Шевченко.

"В производстве появилась еще одна статья. Речь идет о части 2 статьи 342", - сказал Шевченко.

Речь идет о "сопротивлении сотруднику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему при исполнении этими лицами возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка".

Это преступление наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Изначально планировалось, что он пересечет границу в пункте пропуска "Краковец", однако Саакашвили воспользовался пунктом "Шегини". Польские пограничники пропустили известного политика, в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял, потому что украинская сторона закрыла границу под предлогом заминировании, но Саакашвили все же прорвался в Украину.

При этом Саакашвили не прошел пограничный контроль с украинской стороны. У пограничников был приказ не открывать огонь. Саакашвили поехал во Львов.

В МВД заявили, что во время "прорыва" границы сторонниками Саакашвили 11 полицейских и 5 пограничников получили телесные повреждения.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы экс-президентом Грузии и экс-главой Одесской ОГА, а также его сторонниками.

В частности, полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном преступлении по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

В МВД заявили, что предварительно в действиях организаторов массовых беспорядков на границе также усматриваются признаки нарушения ст. 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Оксана Коваленко, УП