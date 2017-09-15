Лавринович: Я наиболее легкодоступная мишень

Экс-министр юстиции Александр Лавринович считает, что делом против него и экс-президента Виктора Януковича о "конституционном перевороте" в 2010 году силовики хотят показать обществу, что борьба со старым преступным режимом продолжается.



Об этом он сказал после того, как суд Печерский районный суд Киева арестовал его на два месяца.



Говоря о причинах интереса правоохранительных органов к его личности, он сказал:



"Надо было переключить внимание общества и создать впечатление, что идет эффективная борьба с преступностью в Украине и предыдущий преступный режим таки в Украине реально преследуется, а не ведутся переговоры".



Лавринович назвал себя "наиболее легкодоступной мишенью".



"Я ни разу никогда не делал ничего, что бы противоречило закону, или решению тех органов, которые ко мне выдвигали очередные претензии... Это реалии современной украинской жизни, которые надо воспринимать такими, какие они есть. Это, конечно, не значит, что не надо противодействовать этому", - сказал он.



ГПУ обвиняет экс-президента Виктора Януковича и Лавриновича в том, что они в 2010 году без решения Верховной Рады изменили Конституцию, вернув ее текст в редакции 1996 года, расширило полномочия за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.



Украинская правда