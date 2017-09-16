Гройсман не знает, что делать с Саакашвили

1723 просмотра
Суббота, 16 сентября 2017, 10:36

Премьер-министр Владимир Гройсман утверждает, что Михеил Саакашвили не является вопросом правительства.

Об этом он сказал на саммите YES, отвечая на вопрос модератора, что его правительство будет делать, когда Саакашвили вернется в Киев.

"Ничего... Ничего... Я не знаю, что делать в таких случаях. Я знаю, как делать реформы, строить дороги. А что делать с популистами - пусть решают украинцы", - отметил он.

 
Фото Романа Кравца, УП

"Я не увидел каких-то фундаментальных успехов, когда он был главой Одесской обладминистрации. У меня тоже есть определенные разочарования. Но вопрос гражданства стоит исключительно в юридической составляющей", - сказал премьер.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Саакашвили анонсировал свой приезд в Киев в следующий вторник, 19 сентября.

Роман Кравец, УП

Темы: Гройсман Саакашвили
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гройсман говорит, что люди преувеличивают его зависимость от Порошенко 16 сентября 2017, 10:17
Ресурсы местных бюджетов увеличатся на 32% - Гройсман 15 сентября 2017, 21:14
Силовики прекратят "маски-шоу" на предприятиях – Гройсман 14 сентября 2017, 16:39
powered by lun.ua
Главные новости
Правительство вынесло проект бюджета-2018 на рассмотрение Рады
Украине и ЕС нужно пересмотреть соглашение о свободной торговле - Микольская
Крымчака арестовали с правом залога 1,4 млн гривен
В пожаре в детском лагере в Одессе погибло 2 детей
Все новости
фестиваль

Организаторы Kurenivka: как создать лагерь на Burning Man и сколько это стоит

Право на селфи

Фотограф, после 2-х лет судов, доказал собственность на фото сделаное обезьяной Наруто