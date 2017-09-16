Гройсман не знает, что делать с Саакашвили

Премьер-министр Владимир Гройсман утверждает, что Михеил Саакашвили не является вопросом правительства.

Об этом он сказал на саммите YES, отвечая на вопрос модератора, что его правительство будет делать, когда Саакашвили вернется в Киев.

"Ничего... Ничего... Я не знаю, что делать в таких случаях. Я знаю, как делать реформы, строить дороги. А что делать с популистами - пусть решают украинцы", - отметил он.

Фото Романа Кравца, УП

"Я не увидел каких-то фундаментальных успехов, когда он был главой Одесской обладминистрации. У меня тоже есть определенные разочарования. Но вопрос гражданства стоит исключительно в юридической составляющей", - сказал премьер.

Как известно, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, экстрадиции которого требует Грузия, прорвался в Украину с территории Польши.

Саакашвили анонсировал свой приезд в Киев в следующий вторник, 19 сентября.

Роман Кравец, УП