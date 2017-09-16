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Гройсман не знає, що робити з Саакашвілі

Субота, 16 вересня 2017, 10:36
Гройсман не знає, що робити з Саакашвілі

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман стверджує, що Міхеіл Саакашвілі не є питанням уряду.

Про це він сказав на саміті YES, відповідаючи на запитання модератора, що його уряд робитиме, коли Саакашвілі повернеться до Києва.

"Нічого... Нічого... Я не знаю, що робити в таких випадках. Я знаю, як робити реформи, будувати дороги. А що робити з популістами - нехай вирішують українці", - зазначив він.

 
Фото Романа Кравця, УП

"Я не побачив якихось фундаментальних успіхів, коли він був головою Одеської обладміністрації. У мене теж є певні розчарування. Але питання громадянства стоїть виключно в юридичній складовій", - сказав прем'єр.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Міхеіл Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Саакашвілі анонсував свій приїзд до Києва наступного вівторка, 19 вересня.

Роман Кравець, УП

Теми: ГройсманСаакашвілі
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