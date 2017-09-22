Луценко подписал обновленное подозрение Довгому
Генпрокурор Юрий Луценко подписал уведомление о подозрении депутату Олесю Довгому.
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.
"Да, это правда, генпрокурор подписал подозрение", - сказала она.
Сарган уточнила, что САП обновил материалы производства, и генпрокурор это подписал.
"Перед командировкой", - добавила она.
Как известно, Довгого подозревают в дерибане земли на Жуковом острове в Киеве, что нанесло ущерб на 82 млн грн.
21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова. 29 июня он внес аналогичное представление относительно депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.
4 июля регламентный комитет Верховной Рады нашел "существенные недостатки" в представлении ГПУ на снятие неприкосновенности с народного депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого.
По словам председателя комитета Павла Пинзеника, комитет передаст это решение председателю Верховной Рады Андрею Парубию, чтобы уже парламент определял, разрешать ли привлечение к ответственности Довгого.
Читайте также: "Секретарь дьявола". Как Луценко ловил и не поймал Довгого
Оксана Коваленко, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.