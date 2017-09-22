Луценко подписал обновленное подозрение Довгому

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Пятница, 22 сентября 2017, 09:58

Генпрокурор Юрий Луценко подписал уведомление о подозрении депутату Олесю Довгому.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

"Да, это правда, генпрокурор подписал подозрение", - сказала она.

Сарган уточнила, что САП обновил материалы производства, и генпрокурор это подписал.

"Перед командировкой", - добавила она.

Как известно, Довгого подозревают в дерибане земли на Жуковом острове в Киеве, что нанесло ущерб на 82 млн грн.

21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности с 5 народных депутатов - Андрея Лозового, Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата и Максима Полякова. 29 июня он внес аналогичное представление относительно депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

4 июля регламентный комитет Верховной Рады нашел "существенные недостатки" в представлении ГПУ на снятие неприкосновенности с народного депутата от группы "Воля народа" Олеся Довгого.

По словам председателя комитета Павла Пинзеника, комитет передаст это решение председателю Верховной Рады Андрею Парубию, чтобы уже парламент определял, разрешать ли привлечение к ответственности Довгого.

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Оксана Коваленко, УП

Темы: Довгий
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