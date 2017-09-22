Дело Шеремета: Следователи засекретили судебные решения, для защиты

Главное следственное управление Нацполиции заявляет, что засекретило все судебные решения по делу об убийстве Павла Шеремета для защиты жизни лиц, "которые участвуют в уголовном судопроизводстве".

Об этом говорится в ответе Следственного управления Нацполиции на запрос "Украинской правды" в связи с вынесением постановления, заставила государственное предприятие "Информационные судебные системы" ограничить доступ ко всем решениям суда по делу.

"Данную в вашем запросе постановление вынесено в уголовном производстве в целях защиты жизни, жилья, здоровья и имущества лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, а также для обеспечения проведения надлежащего расследования и недопущения утечки информации, которая может повредить досудебном расследованию", - говорится в ответе.

При этом в управлении отказались сообщать какие-либо подробности по развитию расследование.

"На сегодня досудебное расследование продолжается и на данном этапе разглашение сведений негативно повлияет на результаты его проведения", - отметили в ответе.

В то же время следователи не ответили на вопрос "Украинской правды", почему такое постановление появилось лишь через год после убийства и внесения этого дела в единый реестр досудебных расследований?

На дальнейшее уточнение "Украинской правды", о каких именно лицах, "участвующих в уголовном судопроизводстве" говорится, в пресс-службе Нацполиции сказали, что это "все без исключения лица, задействованные в процессе: и свидетели, и следователи, и судьи".

В то же время в Главном следственном управлении не ответили на вопрос УП, почему этим лицам потребовались другие меры безопасности через год после начала расследования, и какие именно это меры безопасности.

В Главном следственном управлении Нацполиции также добавили, что это было решение следователя, которое согласно ч. 3 ст. 110 УПК было принят в виде постановления, которое выносится в случаях, предусмотренных Кодексом, а также когда следователь признает это необходимым.

Как известно, Нацполиция с 24 июля 2017 засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, о чем стало известно только 21 сентября.

Это сотни судебных решений, которые выносились чуть ли не каждый день по ходатайствам следователей. В основном решения касались доступа к определенным мобильным номерам, данные о которых были засекречены, или другим данным мобильных операторов.

Решения содержали специфическую техническую информацию, из которой было бы невозможно сделать выводы, какую именно информацию получает следствие.

Как известно, следствие давно не демонстрирует никакого продвижения в расследовании убийства Павла Шеремета.

Последний раз пресс-конференция по этому поводу проводилась, когда нынешний глава Нацполиции Сергей Князев вступил в эту должность - зимой 2017 года.

Как известно, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Журналисты "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.



Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименкооказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. 15 мая Устименко допросили.

В полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

Оксана Коваленко, УП