Полиция засекретила все решения судов по делу Шеремета

Национальная полиция с 24 июля 2017 года засекретили все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета из соображений безопасности.



Об этом говорится в ответе Государственной судебной администрации на запрос "Украинских новостей".



"Постановлением Главного следственного управления Национальной полиции от 24 июля 2017 года о применении мер безопасности в отношении лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве, предприятие (государственное предприятие "Информационные судебные системы") обязано ограничить в Едином реестре судебных решений полный и общий доступ к определениям, принятым следственными судьями Печерского районного суда Киева по ходатайствам в уголовном производстве", – сказано в нем.



Причина этого решения Нацполиции не указана.



"Украинская правда" обратилась в полицию за комментарием.

В Государственную судебную администрацию УП обращалась по этому поводу 1 сентября – но ответа до сих пор не получила.



Сейчас в Едином реестре судебных решений изъято из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве Шеремета.



В частности, изъяты решения о предоставлении полиции информации о мобильных переговоры возможных фигурантов уголовного производства.



Как известно, 20 июля 2016 года автомобиль, за рулем которого находился Шеремет, был взорван в центре Киева.



Президент Петр Порошенко назвал это расследование делом чести полиции и пообещал сделать все, чтобы виновные были найдены и наказаны.

Как известно, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Журналисты "Слідство.Інфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.



Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименкооказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. 15 мая Устименко допросили.

В полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов – и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России и Украины.



Президент Петр Порошенко предложил включить международно признанного расследователя в украинскую следственную группу по делу Шеремета.

В начале расследования Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.