Армейцы в Калиновке купили противопожарное оборудование у сомнительной фирмы

В течение 2017 года воинская часть А1119 в Калиновке заключила 12 контрактов на 2,062 миллиона гривен на противопожарные услуги.



Такая информация содержится в системе публичных закупок Prozorro.



Последние тендеры на противопожарное оборудование для этой в/ч выиграло ООО "Торгово-производственное предприятие "Астек". Например, такие соглашения заключены 11 сентября (на 2 единицы техники) и 19 июня (на 6 единиц техники), а 9 августа с "Астек" договорились о закупке 29 единиц противопожарного, спасательного и защитного оборудования.



Также 10 августа воинская часть заключила соглашение на поставку противопожарного, спасательного и защитного оборудования с частным предприятием "Атемлюфт-газ техника" (4 штуки).



Кроме того, в августе и июле в/ч А1119 заказала огнезащитную обработку деревянных конструкций у ООО "Экспертно-технический центр противопожарной защиты".



Компания "Астек" в предыдущие годы засветилась на некачественной продукции на тендере в Харькове.

В частности, в 2014 году КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие" заключило с ООО ТПП "Астек" несколько соглашений о приобретении спецавтомобилей на общую сумму,14 млн грн. В частности, за гидравлический автоподъемник с высотой подъема 28 м "Астек" получила 2 287 080 грн.



После получения средств "Астек" закупило 7 из 8 необходимых автомобилей, которые не соответствовали условиям документации закупок, а именно: не были специального назначения, с признаками использования, с пробегом, а гидравлический автоподъемник вообще не поступил по назначению.



Пресс-офицер Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра также утверждает в Facebook, что на склад в Калиновке выделяли в 2015 году 600 тысяч гривен, в 2016 году – 2 миллиона гривен, в 2017 году – 6 миллионов гривен.



"Уже после Балаклеи (взрывов на складе в/ч – ред.) Нашлось еще +19 млн гривен, но их из бюджета никто пока не получил", – добавил он.

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали как минимум два человека, горело 4 дома. Из зоны риска эвакуированы уже более 30 тысяч человек.

Предварительно открыто производство относительно "диверсии".



Вероятно, причиной пожара и взрывов на складах боеприпасов в Калиновке мог стать беспилотный летательный аппарат.

За этот год это уже третий случай взрывов на военных складах.



В ночь на 23 марта начались взрывы на складах воинской части А1352 вблизи города Балаклея Харьковской области. Пожар тушили несколько дней, а с последствиями разбираются до сих пор. Тогда также говорили о диверсии и беспилотнике.



А 22 сентября горел склад военной техники вблизи Новоянисоля Донецкой области. Причиной пожара считают поджог.

Алена Рощенко, УП