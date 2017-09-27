Армейцы в Калиновке купили противопожарное оборудование у сомнительной фирмы
В течение 2017 года воинская часть А1119 в Калиновке заключила 12 контрактов на 2,062 миллиона гривен на противопожарные услуги.
Такая информация содержится в системе публичных закупок Prozorro.
Последние тендеры на противопожарное оборудование для этой в/ч выиграло ООО "Торгово-производственное предприятие "Астек". Например, такие соглашения заключены 11 сентября (на 2 единицы техники) и 19 июня (на 6 единиц техники), а 9 августа с "Астек" договорились о закупке 29 единиц противопожарного, спасательного и защитного оборудования.
Также 10 августа воинская часть заключила соглашение на поставку противопожарного, спасательного и защитного оборудования с частным предприятием "Атемлюфт-газ техника" (4 штуки).
Кроме того, в августе и июле в/ч А1119 заказала огнезащитную обработку деревянных конструкций у ООО "Экспертно-технический центр противопожарной защиты".
Компания "Астек" в предыдущие годы засветилась на некачественной продукции на тендере в Харькове.
В частности, в 2014 году КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие" заключило с ООО ТПП "Астек" несколько соглашений о приобретении спецавтомобилей на общую сумму,14 млн грн. В частности, за гидравлический автоподъемник с высотой подъема 28 м "Астек" получила 2 287 080 грн.
После получения средств "Астек" закупило 7 из 8 необходимых автомобилей, которые не соответствовали условиям документации закупок, а именно: не были специального назначения, с признаками использования, с пробегом, а гидравлический автоподъемник вообще не поступил по назначению.
Пресс-офицер Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра также утверждает в Facebook, что на склад в Калиновке выделяли в 2015 году 600 тысяч гривен, в 2016 году – 2 миллиона гривен, в 2017 году – 6 миллионов гривен.
"Уже после Балаклеи (взрывов на складе в/ч – ред.) Нашлось еще +19 млн гривен, но их из бюджета никто пока не получил", – добавил он.
Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.
Пострадали как минимум два человека, горело 4 дома. Из зоны риска эвакуированы уже более 30 тысяч человек.
Предварительно открыто производство относительно "диверсии".
Вероятно, причиной пожара и взрывов на складах боеприпасов в Калиновке мог стать беспилотный летательный аппарат.
За этот год это уже третий случай взрывов на военных складах.
В ночь на 23 марта начались взрывы на складах воинской части А1352 вблизи города Балаклея Харьковской области. Пожар тушили несколько дней, а с последствиями разбираются до сих пор. Тогда также говорили о диверсии и беспилотнике.
А 22 сентября горел склад военной техники вблизи Новоянисоля Донецкой области. Причиной пожара считают поджог.
Алена Рощенко, УП
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