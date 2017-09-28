Взрывы в Калиновке почти прекратились, но боеприпасы тлеют

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Четверг, 28 сентября 2017, 09:43
ГСЧС

Если взрывы боеприпасов на военных складах прекратятся, то уже 28 сентября пожар в городе Калиновка Винницкой области локализуют.

Об этом заявил руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает Министерство внутренних дел в Twitter:

"Если взрывы прекратятся, то к концу этого периода будет завершено локализацию пожара в Калиновке", – сказал он.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман в четверг утром сообщил, что на складах в Калиновке "продолжается тление боеприпасов, взрывы практически прекратились".

"В целом, ситуация под контролем: идет воздушная разведка с целью дальнейшего применения самолетов для локализации очагов возгораний, пиротехники начинают разминировать 5-километровую зону, люди возвращаются в дальние села", – написал он в Facebook.

По словам Гройсмана, "в места сбора помощи жители привезли огромное количество еды, средств гигиены, одеял и множество других, столь необходимых эвакуированным людям, вещей".



"Украинцы в очередной раз доказывают: какие бы диверсии не устраивал враг, какая беда не случалась бы, ничто не способно преодолеть силу настоящего украинского духа!", – отметил премьер.

Темы: чрезвычайное происшествие Винницкая область ГСЧС Гройсман
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