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Украина будет просить экстрадиции заказчика убийства Вороненкова

Понедельник, 9 октября 2017, 12:47

Украина будет обращаться в Российскую Федерацию для экстрадиции заказчика убийства Дениса Вороненкова гражданина России Владимира Тюрина.

Об этом на брифинге 9 октября заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Мы будем обращаться по поводу экстрадиции. И уже после ответа мы будем принимать дальнейшие решения. Я не исключаю, что это будет международный розыск или заочное осуждение", - сказал он.

Луценко добавил, что Тюрину уже сообщили о подозрении, будет проводиться следствие.

Кроме того, генпрокурор отметил, что все дело убийства Вороненкова будет рассматривать Шевченковский райсуд Киева.

Как известно, по данным ГПУ, организатором убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова является российский "вор в законе" Владимир Тюрин.

14 сентября российское издание "Росбалт" написало, что якобы Генпрокуратура Украины в ответ на запрос из Москвы рассказала российским правоохранительным органам о результатах расследования убийства Вороненкова.

В частности, речь шла о том, что это преступление по заказу российских спецслужб организовали двое - бывший муж жены Вороненкова Марии Максаковой и владелец банка, работающего в Крыму.

В то же время в украинской прокуратуре заявили, что не делились информацией о ходе расследования убийства экс-депутата Госдумы с Россией.

В начале сентября генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что заказчик убийства Вороненкова находится на территории России.

Как известно, 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер" в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство.

Раненый охранник подстрелил напавшего. Убийцей оказался экс-боец батальона "Донбасс" Павел Паршов – он умер в больнице.

16 июня в Павлограде задержали активиста Ярослава Тарасенко, который был знаком с Паршовым и подозревается в соучастии в резонансном убийстве (ч. 2 ст. 115 УК). Следователи считают, что Тарасенко привез киллера под гостиницу.

Вороненков был свидетелем по делу об измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Следствие считало приоритетной версию вмешательства Российской Федерации.

Роман Каравец, Ирина Балачук, УП

Темы: Вороненков
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