Генпрокуратура назвала заказчика убийства Вороненкова

Организатором убийства бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова является российский "вор в законе" Владимир Тюрин.



Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге в понедельник.



"Расследование убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова и покушения на его охранника завершено. Удалось установить всех участников причастных к убийству, удалось воспроизвести всё - от подготовки до задержания", - отметил Луценко.



Он отметил, что руководство ФСБ подготовило это убийство для устранения Вороненкова, как ценного свидетеля в международных судах против РФ.



По словам генпрокурора, убийство совершил украинец Павел Паршов.



"Ему помогали Василенко, Тарасенко и Левенец. Тарасенко задержан, Василенко и Левенец находятся в розыске", - пояснил Луценко.





"Заказчиком убийства является подконтрольный ФСБ Тюрин Владимир Анатольевич, известный как лидер преступной группировки. Он имел и личный мотив - ранее он был мужем жены Вороненкова", - добавил Луценко.



"Передаем в суд материалы по факту убийства Вороненкова и покушения на его телохранителя", - отметил генпрокурор.

Максакова и Тюрин

***Согласно информации из открытых источников, 58-летний Владимир Анатольевич Тюрин (Тюрик, Тюря, Батя, Киномеханик), имеющий гражданство Казахстана и РФ, – один из лидеров Братской организованной преступной группировки и так называемой русской мафии в Испании.

Входил в ближайшее окружение вора в законе Деда Хасана. Имел значительное влияние в криминальном мире Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области и Испании.

Мария Максакова была гражданской супругой Тюрина. У них двое общих детей – сын Илья и дочь Людмила.

Тюрин имеет обширные связи среди влиятельных бизнесменов, высокопоставленных политиков и чиновников, в том числе в силовых и судебных структурах, в мире искусства и шоу-бизнеса.

Как известно 14 сентября российское издание "Росбалт" написало, что якобы Генпрокуратура Украины в ответ на запрос из Москвы рассказала российским правоохранительным органам о результатах расследования убийства Вороненкова.

В частности, речь шла о том, что это преступление по заказу российских спецслужб организовали двое - бывший муж жены Вороненкова Марии Максаковой и владелец банка, работающего в Крыму.

В то же время в украинской прокуратуре заявили, что не делились информацией о ходе расследования убийства экс-депутата Госдумы с Россией.



В начале сентября генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что заказчик убийства Вороненкова находится на территории России.

Как известно, 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство.

Раненый охранник подстрелил напавшего. Убийцей оказался экс-боец батальона "Донбасс" Павел Паршов – он умер в больнице.

16 июня в Павлограде задержали активиста Ярослава Тарасенко, который был знаком с Паршовым и подозревается в соучастии в резонансном убийстве (ч. 2 ст. 115 УК). Следователи считают, что Тарасенко привез киллера под гостиницу.

Вороненков был свидетелем по делу об измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Следствие считало приоритетной версию вмешательства Российской Федерации.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП